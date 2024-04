Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκος» οιωνός με τη συμπλήρωση 27 ετών από την πρώτη του Euroleague στον τελικό με την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός μπαίνει απόψε στα φετινά πλει οφ της Euroleague, αντιμετωπίζοντας την Μπαρτσελόνα (22:00, Newsit.gr, Novasports 4HD), την οποία είχε… καθαρίσει πριν από 27 χρόνια, κατακτώντας την πρώτη του ευρω-κούπα και το “Triple Crown”.

27 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (24.04.2024) από τη βραδιά που ο Ολυμπιακός σήκωσε για πρώτη φορά το τρόπαιο της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός έγινε το 1997 η πρώτη ελληνική ομάδα που πέτυχε το Triple Crown (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα). Στον τελικό του Final Four της Euroleague στη Ρώμη, κέρδισε την Μπαρτσελόνα με 73–58 και στέφθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης.

Οι Πειραιώτες πόσταραν στα social media για τον τελικό του “Παλαουέρ” της Ρώμης και τον πρώτο ευρωπαϊκό τους τίτλο. “Σαν σήμερα πριν από 27 χρόνια ο Ολυμπιακός επικράτησε 73-58 της Μπαρτσελόνα στη Ρώμη και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί της Ευρώπης”.

Just like today, 27 years ago, Olympiacos edged Barcelona in Rome 73-58 and climbed the highest step on the European ladder!!!



