Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Για την επιστροφή στις νίκες κόντρα στην κάτοχο του τροπαίου της Euroleague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την πρωταθλήτρια Euroleague, Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ (21:15, NovaSports Prime, Newsit.gr), με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα με 91-80 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή ρεκόρ 8-5 στη Euroleague και “μετράει” τέσσερις διαδοχικές νίκες στο ΣΕΦ. Ίδιο ρεκόρ με τους Πειραιώτες έχει η Φενέρμπαχτσε. Παρά το κακό της ξεκίνημα στη σεζόν, η ομάδα του Γιασικεβίτσιους έχει αυτή τη στιγμή πέντε διαδοχικές νίκες και θα διεκδικήσει μία 6η σερί στο Φάληρο.

Πέραν των δεδομένων απουσιών των Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σακίλ ΜακΚίσικ. Μάλιστα, αμφίβολος δίνεται ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος χθες (03.12.2025) είχε υψηλό πυρετό και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Στα ευχάριστα, η επιστροφή του Φρανκ Νιλικίνα στις επάλξεις και την αγωνιστική δράση.

Σε ανάλογη προβληματική κατάσταση βρίσκεται και Φενέρμπαχτσε, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει σημαντικές επιστροφές στο ρόστερ της. Η τουρκική ομάδα ήρθε στη χώρα μας χωρίς τους Ονουράλπ Μπιτίμ και Σκότι Γουίλμπεκιν που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Διαιτητές της αναμέτρησης ορίστηκαν οι Γάλλοι Μεντί Ντιφάλα και Χιουζ Θεπερνιέ και ο Λετονός Όλεγκς Λάτισεβς.

Την περασμένη σεζόν, οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες σε δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει την ήττα και στα δύο.

Το σημερινό πρόγραμμα στη Euroleague

19:15 Ρεάλ – Εφές (Novasports 5)

20:00 Ζάλγκιρις – Μακάμπι (Novasports 6)

20:30 Μονακό – Παρί (Novasports 2)

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν (Novasports Start)

21:15 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (Novasports Prime)

21:45 Παρτίζαν – Μπάγερν (Novasports 5)