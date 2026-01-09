Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Ορίστηκε για τις 17 Μαρτίου το παιχνίδι της Euroleague που είχε αναβληθεί λόγω κακοκαιρίας

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το αποψινό (09/01/25, 21:15, Live από το Newsit.gr) παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου στην 21η αγωνιστική της Euroleague, αλλά έμαθε και την ημερομηνία για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο αγώνας των δύο ομάδων στο ΣΕΦ, είχε αναβληθεί εξαιτίας της κακοκαιρίας στην Αττική και η Euroleague αποφάσισε να ορίσει το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε στις 17 Μαρτίου 2025, στις 21:15 σε ώρα Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γεγονός έκανε επίσημα γνωστό η ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναφέροντας σε σχετική της ανάρτηση τα εξής: “Η εξ’ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε προγραμματίστηκε για τις 17 Μαρτίου (21:15).

Ο αγώνας είχε αναβληθεί κατόπιν απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, έπειτα από σχετική ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν εκείνη την ημέρα στην Αττική”.