Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Χωρίς Γουίλμπεκιν και Μπιτίμ οι Πειραιώτες στο ΣΕΦ

Με δύο απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Σκότι Γουίλμπεκιν ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο και θα χάσει ακόμα ένα φετινό παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε, ενώ κόντρα στον Ολυμπιακό δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Ονουράλπ Μπιτίμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τούρκος διεθνής φόργουορντ τραυματίστηκε στον αστράγαλο στον αγώνα με την Βοσνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα μείνει εκτός για περίπου έναν μήνα.

Όλοι οι υπόλοιπες παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για την δύσκολη μάχη με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο για την 14η αγωνιστική της Euroleague.