Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Χωρίς Γουίλμπεκιν και Μπιτίμ οι Πειραιώτες στο ΣΕΦ

Ο Αμερικανός γκαρντ και ο Τούρκος φόργουορντ δεν θα ενισχύσουν την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους
Ο Σκότι Γουίλμπεκιν με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε
Ο Σκότι Γουίλμπεκιν με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε / EPA/SEBASTIEN NOGIER

Με δύο απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Σκότι Γουίλμπεκιν ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο γόνατο και θα χάσει ακόμα ένα φετινό παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε, ενώ κόντρα στον Ολυμπιακό δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Ονουράλπ Μπιτίμ.

Ο Τούρκος διεθνής φόργουορντ τραυματίστηκε στον αστράγαλο στον αγώνα με την Βοσνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα μείνει εκτός για περίπου έναν μήνα.

Όλοι οι υπόλοιπες παίκτες βρίσκονται στη διάθεση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για την δύσκολη μάχη με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

