Ολυμπιακός – Φιορεντίνα: Ένταση στην εξέδρα και παρέμβαση των παικτών των «βιόλα» και της αστυνομίας

Το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακός – Φιορεντίνα έμεινε στο 0-0. Με τη λήξη του 45λέπτου, όμως, είχαμε ένταση στην εξέδρα των «βιόλα».

Σύμφωνα και με όσα ακούστηκαν από τη μετάδοση της Cosmote TV, υπήρξε ένταση στη γωνία της κερκίδας που βρίσκονται οι οπαδοί της Φιορεντίνα, στον τελικό με τον Ολυμπιακό.

Μάλιστα, οι ποδοσφαιριστές της Φιορεντίνα έτρεξαν στο σημείο -πριν πάνε στα αποδυτήρια της OPAP Arena για την ανάπαυλα- για να τους ηρεμήσουν.

As soon as the first half ended, there was a disturbance in the stands involving Fiorentina fans and the police. The players immediately went to the location