Σε συμφωνία με τον Ντέιβιντ Λάιτι της Βιλερμνπάν φαίνεται πως έχει έρθει ο μπασκετικός Ολυμπιακός.

Μετά την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ, αλλά και τη συμφωνία του με τον Μουσταφά Φολ, ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει δώσει τα.. χέρια και με τον Ντέιβιντ Λάιτι.

Ο 33χρονος γκαρντ-φόργουορντ φέρεται να έδωσε τα.. χέρια με τους “ερυθρόλευκους”, για συμβόλαιο δυο ετών. Την περασμένη σεζόν, είχε 11.3 μέσο όρο πόντων.

Ο Λάιτι έχει συμβόλαιο με την Βιλερμπάν μέχρι και το 2024 κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει χρήση της ρήτρας αποδέσμευσης του παίκτη, που θα υπάρχει στο συμβόλαιό του.

Hearing that David Lighty is expected to join Olympiacos on a two-year deal.



Asvel will get a buyout from Olympiacos to free him.