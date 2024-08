Ολυμπιακός για την ομάδα Νέων: «Είμαστε περήφανοι για εσάς, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Φλαμένγκο στον τελικό του Διηπειρωτικού U20, με την ομάδα νέων των «ερυθρόλευκων» να χάνουν 2-1. Ωστόσο η εικόνα και η προσπάθεια των Πειραιωτών δεν γινόταν από το να μην σχολιαστεί από τον επίσημο λογαριασμό της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός κόντρα στην Φλαμένγκο, έφτασε κοντά στο να κατακτήσει το τρόπαιο του Διηπειρωτικού U20, ωστόσο η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου λύγισε από την υπερπροσπάθεια και δεν τα κατάφερε στο Μαρακανά.

Παρά την απώλεια του τίτλου, τα «μωρά» του Ολυμπιακού αξίζουν το σεβασμό των φιλάθλων του συλλόγου, καθώς η εμφάνιση τους ήταν τρομερή και μάλιστα λίγο μετά το τέλος του αγώνα η επίσημη σελίδα της ομάδας θέλησε να αποθεώσει τους νεαρούς ποδοσφαιριστές για όσα έχουν καταφέρει, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα για τη συνέχεια.

Tonight’s final has been a unique experience, we are all very proud of you! We keep on dreaming! pic.twitter.com/AiAFYxdK6Z