Ο Γιώργος Πρίντεζης έγραψε ιστορία στο παιχνίδι Ολυμπιακός – Άλμπα Βερολίνου για την 6η αγωνιστική της Euroleague, ξεπερνώντας τους 3.500 πόντους.

Ο αρχηγός των “ερυθρολεύκων” έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στη διοργάνωση που “πιάνει” το συγκεκριμένο αριθμό, αποδεικνύοντας έτσι και με τα νούμερα τη διάρκειά του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το ρεκόρ του Πρίντεζη δεν πέρασε όμως απαρατήρητο ούτε από την ίδια τη Euroleague, η οποία και δημιούργησε ένα εντυπωσιακό video για τον φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Reaching 3500 points has proven to be a rarity…



Georgios Printezis has become the fourth player to surpass the milestone! #EveryGameMatters pic.twitter.com/VSt42r5e7z