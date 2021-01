Ολυμπιακός: Η έλευση Λαλά προκαλεί «ντόμινο» με Ραφίνια – Το «ευχαριστώ» του Σουντανί

Η απόκτηση του Κένι Λαλά για το δεξί άκρο της άμυνας δημιουργεί εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τον Ραφίνια να φέρεται πως είναι υποψήφιος για αποχώρηση. Ευχαρίστησε φεύγοντας ο Χιλάλ Σουντανί.

Συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών αναμένεται να υπογράψει εντός των επόμενων ωρών ο Κένι Λαλά με τον Ολυμπιακό. Ο 29χρονος Γάλλος προορίζεται να πάρει τη θέση στο δεξί άκρο της άμυνας, όπου ο Ολυμπιακός όμως έχει άλλους δύο παίκτες.

Ο Ραφίνια είναι ο ένας, που μάλιστα φαίνεται να βρίσκεται υπ’ατμόν αυτή τη στιγμή. Ο Βραζιλιάνος δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το σημερινό (31/1) ματς με τον Απόλλωνα Σμύρνης και ο Πέδρο Μάρτινς και αυτό θα μπορούσε να αποτελεί μήνυμα προς… αποχώρηση.

Ο 35χρονος μπακ -που δεσμεύεται με συμβόλαιο 1+1- δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα, παρά τη στήριξη του Μαρτίνς και το υψηλό συμβόλαιό του αποτελεί «αγκάθι» με τους «ερυθρόλευκους» να μην δείχνουν αρνητικοί στο ενδεχόμενο αποδέσμευσής του, από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Λαλά. Αν τυχόν ο Βραζιλιάνος «κάτσει» πάνω στο συμβόλαιό του, δεν αποκλείεται ο Ολυμπιακός να παραχωρήσει δανεικό τον Μοχάμεντ Ντρέγκερ, ο οποίος ήρθε να για να βοηθήσει στην ίδια θέση, αλλά ποτέ δεν έδειξε αυτά που περίμεναν οι Πειραιώτες.

Εν τω μεταξύ από χθες (30/1) έγινε γνωστό ότι ο Χιλάλ Σουντανί θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Φατέχ στη Σαουδική Αραβία και θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια την ομάδα του μέχρι πρότινος, τον Ολυμπιακό. «Πέρασα υπέροχα ως παίκτης και ως άνθρωπος στην Ελλάδα» έγραψε ο διεθνής Αλγερινός επιθετικός στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter.

Συγκεκριμένα, ο Χιλάλ Σουντανί έγραψε: «Θέλω να ευχαριστήσω άπαντες στον Ολυμπιακό. Παίκτες, οπαδούς και υπαλλήλους για όσα μου έδωσαν. Πέρασα υπέροχα ως παίκτης και ως άνθρωπος, είχα διασκέδαση και ευτυχία στην Ελλάδα. Ευχαριστώ για όλα».

I would like to thank all the Olympiakos staff, players and fans for everything you have brought me.

I had a great time as a player but also as a man, I had a lot of fun and happiness in Greece. 🇬🇷❤️

Thanks for everything.🙏🏽 @olympiacosfc pic.twitter.com/AhVdOY48KX