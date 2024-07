Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα των ερυθρόλευκων για το φιλικό με τη Μέχελεν

Δείτε την ενδεκάδα που παρατάσσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στη βελγική Μέχελεν (20/07, 16:00, COSMOTE SPORT 1HD).

Ο Ολυμπιακός δίνει το δεύτερο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας του στην Ολλανδία, αντιμετωπίζοντας τη βελγική Μέχελεν.

Ο προπονητής των Πειραιωτών επέλεξε να ξεκουράσει τους βασικούς του αγώνα με τον Άγιαξ, αλλάζοντας τελείως την ενδεκάδα.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μέχελεν! / Our line-up for today's match against KV Mechelen!