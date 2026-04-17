Ολυμπιακός: Η ενημέρωση για το Stadium Tour στο «Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις “μάχες” του στα πλέι οφ της Super League για την κατάκτηση του τίτλου, γεγονός που θα επηρεάσει και το πρόγραμμα για το Stadium Tour στο γήπεδο «Καραϊσκάκης».

Για το λόγο αυτό, η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση για να ενημερώσει σχετικά του οπαδούς της ομάδας και να τους υπενθυμίσει τι ισχύει με τα εισιτήρια για το Stadium Tour και το Μουσείο στην έδρα των Πειραιωτών.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού Ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον τρόπο λειτουργίας του Stadium Tour στο «Γ. Καραϊσκάκης». Στις 12, 13 και 14 Μαΐου δεν θα πραγματοποιείται το Stadium Tour στο «Γ. Καραϊσκάκης», λόγω της προετοιμασίας που απαιτείται στο γήπεδο για τη διεξαγωγή της 5ης αγωνιστικής των Stoiximan Super League Playoffs ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (13/05, 19:30). Η επαναλειτουργία του τουρ εκείνη την εβδομάδα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 15 Μαΐου.