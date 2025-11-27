Ολυμπιακός: Η Καϊράτ Αλμάτι θα παίξει χωρίς τον κορυφαίο της παίκτη στο κρίσιμο ματς με τους Περαιώτες

Ευχάριστο νέο στον Ολυμπιακό και πλήγμα στην Καϊράτ Αλμάτι, ενόψει της αναμέτρησης των δυο ομάδων στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική της League Phase της Champions League (09.12.2025, 17:30, Newsit.gr).

Ο καλύτερο παίκτη της Καϊράτ Αστάνα, Νταστάν Σατπάγεφ -που έγινε ο 3ος νεαρότερος παίκτης που σκοράρει στο Champions League, μετά τον Γιαμάλ και τον Φατί, με το γκολ που πέτυχε στην έδρα της Κοπεγχάγης- δεν θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο νεαρός Σατπάγεφ τραυματίστηκε προς το τέλος του αγώνα της ομάδας του στην Κοπεγχάγη και όπως παραδέχθηκε ο προπονητής της Καϊράτ, του ζήτησε να πάρει κίτρινη κάρτα, γιατί είχε ήδη άλλες δύο κι έτσι συμπλήρωσε τρεις και θα τιμωρηθεί με μία αγωνιστική. Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, το “αστέρι” της Καϊράτ ξεκινάει θεραπεία για να προλάβει τα τελευταία παιχνίδια της πρωταθλήτριας Καζακστάν.

Αυτή τη στιγμή, μοιάζει αδύνατο να προλάβαινε να είναι έτοιμος για την αναμέτρηση με τους ερυθρόλευκους -σε δύο εβδομάδες- στην οποία ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη, προκειμένου να κυνηγήσει μέχρι τέλους την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.