Ολυμπιακός: Η παρακάμερα του Betsson Super Cup με τον γύρο του θριάμβου και το πάρτι στα αποδυτήρια

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε το βίντεο με την παρακάμερα από την κατάκτηση του Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ (3-0) στο Παγκρήτιο.

Μία ονειρική χρονιά ολοκληρώθηκε για τον Ολυμπιακό το περασμένο Σάββατο (3/1/2025), με τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν ένα ιστορικό τρεμπλ, με την κατάκτηση και του Super Cup.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι ερυθρόλευκοι δημοσίευσαν την παρακάμερα του αγώνα.

Στο βίντεο ξεχωρίζει ο γύρος του θριάμβου και το ξέφρενο πάρτι στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.