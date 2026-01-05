Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η παρακάμερα του Betsson Super Cup με τον γύρο του θριάμβου και το πάρτι στα αποδυτήρια

Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν το εγχώριο τρεμπλ
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με το τρόπαιο
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με το τρόπαιο/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε το βίντεο με την παρακάμερα από την κατάκτηση του Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ (3-0) στο Παγκρήτιο. 

Μία ονειρική χρονιά ολοκληρώθηκε για τον Ολυμπιακό το περασμένο Σάββατο (3/1/2025), με τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν ένα ιστορικό τρεμπλ, με την κατάκτηση και του Super Cup.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι ερυθρόλευκοι δημοσίευσαν την παρακάμερα του αγώνα.

Στο βίντεο ξεχωρίζει ο γύρος του θριάμβου και το ξέφρενο πάρτι στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
232
149
145
138
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo