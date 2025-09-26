Ολυμπιακός – Καρδίτσα 89-56: Πρόκριση με «πάρτι» για τους Πειραιώτες στον τελικό του Super Cup

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 89-56 την Καρδίτσα στη Ρόδο για το δεύτερο ημιτελικό του Super Cup του μπάσκετ, παίρνοντας μία επιβλητική πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα Πάτρας για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Με τον Χολ να κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο για τον Ολυμπιακό και τους Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Λι πρωταγωνιστές, οι Πειραιώτες “σάρωσαν” εύκολα την Καρδίτσα και πέρασαν χωρίς να… ιδρώσουν από τα ημιτελικά του Super Cup.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε πλουραλισμό κόντρα στους Θεσσαλούς, αφού έφθασε σε υψηλό σκορ, παρά την αστοχία του Φουρνιέ (0/4 σουτ) και μοιάζει πανέτοιμη για τη νέα σεζόν σε Ελλάδα και Euroleague.

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός μπήκε από την αρχή δυνατά στο ματς, με τον Ντόρσεϊ να ξεκινάει “ζεστός” τη σεζόν και τον Βεζένκοφ να προσφέρει εύκολα καλάθια στην ομάδα του, για να πάρει αυτή από την αρχή το προβάδισμα. Η Καρδίτσα “απάντησε” όμως με τους δύο Τζέφερσον να δίνουν σκορ στους Θεσσαλούς και να τη διατηρούν κοντά στους Πειραιώτες στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Ο Ντόρσεϊ όμως με ένα buzzer beater τρίποντο άνοιξε τη διαφορά στο 28-20 στο 20′.

Στη δεύτερη περίοδο οι δύο ομάδες εμφανίστηκαν αρκετά άστοχες, με τον Ολυμπιακό να “κλειδώνει” την Καρδίτσα στην άμυνά του και να την αφήνει σε μόλις 5 πόντους σε αυτό το διάστημα. Ο ίδιος κατάφερε από την άλλη πλευρά να ξεκολλήσει με τον Ντόντα Χολ να δίνει ενέργεια και μία σειρά από καρφώματα, για το 47-25 στο 20′, που έβαλε… πρόωρο τέλος στο ματς.

Μετά την ανάπαυλα, η Καρδίτσα μείωσε αρχικά το σκορ, αλλά ο Κώστας Αντετοκούνμπο άρχισε να “κυριαρχεί” στην άμυνα και με τρεις τάπες του, επέτρεψε στον Ολυμπιακό να κάνει γρήγορα την ανατροπή. Οι Πειραιώτες βρήκαν σκορ και από τον Λι, μαζί με Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ στην επίθεση, με αποτέλεσμα να φθάσουν σε ένα επιμέρους 18-13 στην τρίτη περίοδο και να αυξήσουν περαιτέρω τη διαφορά τους, για το 65-38 στο 30′.

Στην τέταρτη περίοδο, η αναμέτρηση είχε έτσι κριθεί και οι δύο ομάδες έπαιξαν πιο… χαλαρό μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί όμως ξανά και να αυξάνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά, για το τελικό 89-56. Οι Πειραιώτες κατάφεραν έτσι να πάρουν την πρόκριση για το ματς του τροπαίου στο Super Cup, χωρίς να χρειαστεί να πιέσουν τους παίκτες τους και δίνοντας χρόνο σε όλη τη 12άδα που είχαν στη διάθεσή τους για το παιχνίδι με την Καρδίτσα.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 47-25, 65-38, 89-56

Οι συνθέσεις στο Ολυμπιακός – Καρδίτσα

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (6 ασίστ), Βεζένκοβ 16 (5/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 11 (1/1 δίποντο, 3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 6 (3/3 δίποντα), Φουρνιέ 2 (0/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Γουόρντ 2, Λαρεντζάκης, Λι 15 (7/9 δίποντα), Παπανικολάου 2 (5 ασίστ), Πίτερς 14 (4/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο (3 μπλοκ), Χολ 16 (8/9 δίποντα, 6 ριμπάουντ)

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Γουίγκινς 2, Μπράντον Τζέφερσον 6 (2/9 σουτ), Έλις 7, Κασελάκης 10 (1/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ντέιμιεν Τζέφερσον 4 (2/9 σουτ, 5 ριμπάουντ), Χόρχλερ 4, Λιάπης 3 (1), Δίπλαρος 8 (2/3 τρίποντα, 6 ασίστ, 6 λάθη), Καμπερίδης 4 (2/10 σουτ), Μάντσεν 8, Χουγκάζ