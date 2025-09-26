Ολυμπιακός – Καρδίτσα live ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καρδίτσα στη Ρόδο για το δεύτερο ημιτελικό του Super Cup του μπάσκετ, με το νικητή να παίρνει το “εισιτήριο” για το παιχνίδι τίτλου με τον Προμηθέα Πάτρας, που απέκλεισε νωρίτερα την ΑΕΚ.
40-25 με τον Λι ο Ολυμπιακός
38-25 με τρίποντο του Κασσελάκη ξεκολλάει η Καρδίτσα
38-22 με νέο φοβερό κάρφωμα του Χολ για τον Ολυμπιακό
36-22 με τον Πίτερς ο Ολυμπιακός
Άστοχος στη βολή
34-22 με καλάθι και φάουλ του Παπανικολάου για τον Ολυμπιακό
32-22 με τον Καμπερίδη
32-20 με κάρφωμα του Χολ για τον Ολυμπιακό
30-20 με τον Γουόρντ το πρώτο καλάθι του δευτέρου δεκαλέπτου
28-20 με τρίποντο του Ντόρσεϊ στο τέλος του 10λέπτου
25-20 με τρίποντο του Δίπλαρου για την Καρδίτσα
25-17 με τον Μιλουτίνοφ
23-17 με τον Βεζένκοφ να έχει 9 πόντους για τον Ολυμπιακό
21-17 με τον Χόρχλερ μειώνει κι άλλο η Καρδίτσα
21-15 με τον Μάντσεν μειώνει η Καρδίτσα
21-13 με τον Λι για τον Ολυμπιακό
19-13 με βολή του Βεζένκοφ για τεχνική ποινή στην Καρδίτσα
18-13 με τρίποντο του Τζέφερσον
18-10 με τον Σέιμπεν Λι, με το που πέρασε στο ματς για τον Ολυμπιακό
16-10 με 1/2 βολές του Έλις για την Καρδίτσα
16-9 με τον Μιλουτίνοφ
14-9 με τον Κασσελάκη μειώνει η Καρδίτσα
14-7 με τον Μιλουτίνοφ αυξάνει το προβάδισμα ο Ολυμπιακός
12-7 με νέο καλάθι του Βεζένκοφ στον αιφνιδιασμό για τον Ολυμπιακό
10-7 με κάρφωμα του Βεζένκοφ
8-7 με τρίποντο του Τζέφερσον
8-4 με δεύτερο τρίποντο από τον Ντόρσεϊ
5-4 ξανά με τον Τζέφερσον η Καρδίτσα
5-2 με τον Τζέφερσον το πρώτο καλάθι της Καρδίτσας
5-0 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
3-0 με τρίποντο του Ντόρσεϊ το πρώτο καλάθι του αγώνα για τον Ολυμπιακό
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
Ώρα για τον Εθνικό Ύμνο
Γουίγκινς, Τζέφερσον, Έλις, Κασελάκης, Τζέφερσον
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ
Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκη, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ
Καρδίτσα: Γουίγκινς, Μπράντον Τζέφερσον, Ντέιμιεν Τζέφερσον, Χόρχλερ, Έλις, Λιάπη, Ζευγαρά, Δίπλαρο, Κασελάκη, Καμπερίδη, Μάντσεν, Χουγκάζ
Με μικρή καθυστέρηση θα αρχίσει ο αγώνας, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΟΚ
Εκτός 12άδας για τον Ολυμπιακό είναι και οι Κίναν Έβανς και Σακίλ ΜακΚίσικ
Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη σεζόν, χωρίς να έχει όμως στη διάθεσή του το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Φρανκ Ντιλικίνα
Νωρίτερα ο Προμηθέας Πάτρας νίκησε με 84-70 την ΑΕΚ και προκρίθηκε στον τελικό
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημιτελικό του Super Cup, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καρδίτσα
