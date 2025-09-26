Αθλητικά

Ολυμπιακός – Καρδίτσα live ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup

Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα Πάτρας για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν
Ο Χολ του Ολυμπιακού κόντρα στην Καρδίτσα (KLODIAN LATO
Super Cup
Ημιτελικά
28 - 20
Πρώτη περίοδος
Ο Χολ του Ολυμπιακού κόντρα στην Καρδίτσα (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καρδίτσα στη Ρόδο για το δεύτερο ημιτελικό του Super Cup του μπάσκετ, με το νικητή να παίρνει το “εισιτήριο” για το παιχνίδι τίτλου με τον Προμηθέα Πάτρας, που απέκλεισε νωρίτερα την ΑΕΚ.

21:09 | 26.09.2025

40-25 με τον Λι ο Ολυμπιακός

21:04 | 26.09.2025

38-25 με τρίποντο του Κασσελάκη ξεκολλάει η Καρδίτσα

21:04 | 26.09.2025
Τάιμ άουτ η Καρδίτσα
21:04 | 26.09.2025

38-22 με νέο φοβερό κάρφωμα του Χολ για τον Ολυμπιακό

21:03 | 26.09.2025

36-22 με τον Πίτερς ο Ολυμπιακός

21:01 | 26.09.2025
7 λεπτά
για το ημίχρονο
21:01 | 26.09.2025

Άστοχος στη βολή

21:01 | 26.09.2025

34-22 με καλάθι και φάουλ του Παπανικολάου για τον Ολυμπιακό

21:01 | 26.09.2025

32-22 με τον Καμπερίδη

20:59 | 26.09.2025

32-20 με κάρφωμα του Χολ για τον Ολυμπιακό

20:59 | 26.09.2025

30-20 με τον Γουόρντ το πρώτο καλάθι του δευτέρου δεκαλέπτου

20:57 | 26.09.2025
20:56 | 26.09.2025
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Ολυμπιακός - Καρδίτσα 28-20
20:56 | 26.09.2025

28-20 με τρίποντο του Ντόρσεϊ στο τέλος του 10λέπτου

20:55 | 26.09.2025

25-20 με τρίποντο του Δίπλαρου για την Καρδίτσα

20:55 | 26.09.2025

25-17 με τον Μιλουτίνοφ

20:54 | 26.09.2025

23-17 με τον Βεζένκοφ να έχει 9 πόντους για τον Ολυμπιακό

20:53 | 26.09.2025

21-17 με τον Χόρχλερ μειώνει κι άλλο η Καρδίτσα

20:53 | 26.09.2025

21-15 με τον Μάντσεν μειώνει η Καρδίτσα

20:52 | 26.09.2025

21-13 με τον Λι για τον Ολυμπιακό

20:52 | 26.09.2025

19-13 με βολή του Βεζένκοφ για τεχνική ποινή στην Καρδίτσα

20:48 | 26.09.2025

18-13 με τρίποντο του Τζέφερσον

20:48 | 26.09.2025
Τάιμ άουτ η Καρδίτσα
20:47 | 26.09.2025

18-10 με τον Σέιμπεν Λι, με το που πέρασε στο ματς για τον Ολυμπιακό

20:45 | 26.09.2025

16-10 με 1/2 βολές του Έλις για την Καρδίτσα

20:45 | 26.09.2025

16-9 με τον Μιλουτίνοφ

20:44 | 26.09.2025

14-9 με τον Κασσελάκη μειώνει η Καρδίτσα

20:43 | 26.09.2025

14-7 με τον Μιλουτίνοφ αυξάνει το προβάδισμα ο Ολυμπιακός

20:43 | 26.09.2025

12-7 με νέο καλάθι του Βεζένκοφ στον αιφνιδιασμό για τον Ολυμπιακό

20:43 | 26.09.2025

10-7 με κάρφωμα του Βεζένκοφ

20:42 | 26.09.2025

8-7 με τρίποντο του Τζέφερσον

20:42 | 26.09.2025

8-4 με δεύτερο τρίποντο από τον Ντόρσεϊ

20:41 | 26.09.2025

5-4 ξανά με τον Τζέφερσον η Καρδίτσα

20:41 | 26.09.2025

5-2 με τον Τζέφερσον το πρώτο καλάθι της Καρδίτσας

20:40 | 26.09.2025

5-0 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

20:39 | 26.09.2025

3-0 με τρίποντο του Ντόρσεϊ το πρώτο καλάθι του αγώνα για τον Ολυμπιακό

20:38 | 26.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:37 | 26.09.2025

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ

20:36 | 26.09.2025

Ώρα για τον Εθνικό Ύμνο

20:36 | 26.09.2025
Η πεντάδα της Καρδίτσας

Γουίγκινς, Τζέφερσον, Έλις, Κασελάκης, Τζέφερσον

20:33 | 26.09.2025
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ

20:29 | 26.09.2025
20:27 | 26.09.2025
Οι 12άδες των δύο ομάδων


Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκη, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ

Καρδίτσα: Γουίγκινς, Μπράντον Τζέφερσον, Ντέιμιεν Τζέφερσον, Χόρχλερ, Έλις, Λιάπη, Ζευγαρά, Δίπλαρο, Κασελάκη, Καμπερίδη, Μάντσεν, Χουγκάζ

20:24 | 26.09.2025

Με μικρή καθυστέρηση θα αρχίσει ο αγώνας, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΟΚ

20:23 | 26.09.2025

Εκτός 12άδας για τον Ολυμπιακό είναι και οι Κίναν Έβανς και Σακίλ ΜακΚίσικ

20:22 | 26.09.2025
Φρανκ Ντιλικίνα: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου γκαρντ
Ολοκληρώθηκε το ερυθρόλευκο deal με την Παρτιζάν
20:18 | 26.09.2025

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη σεζόν, χωρίς να έχει όμως στη διάθεσή του το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Φρανκ Ντιλικίνα

20:17 | 26.09.2025
Ο Ρομπ Γκρέι
ΑΕΚ – Προμηθέας 70-84: Oι Πατρινοί προκρίθηκαν στον τελικό του Super Cup με 30αρα του Ρομπ Γκρέι
Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη ήταν ανώτερη από το ξεκίνημα και πανηγύρισε μία δίκαιη πρόκριση στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ολυμπιακός - Καρδίτσα
20:16 | 26.09.2025

Νωρίτερα ο Προμηθέας Πάτρας νίκησε με 84-70 την ΑΕΚ και προκρίθηκε στον τελικό

20:15 | 26.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημιτελικό του Super Cup, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καρδίτσα

20:15 | 26.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
