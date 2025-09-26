Ολυμπιακός – Καρδίτσα live ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καρδίτσα στη Ρόδο για το δεύτερο ημιτελικό του Super Cup του μπάσκετ, με το νικητή να παίρνει το “εισιτήριο” για το παιχνίδι τίτλου με τον Προμηθέα Πάτρας, που απέκλεισε νωρίτερα την ΑΕΚ.