Ολυμπιακός: «Καθαρές» οι εξετάσεις του Ντάνιελ Ποντένσε

Θετικά ήταν τα νέα από τις εξετάσεις του Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό, αφού ο Πορτογάλος εξτρέμ δεν έχει κάτι σοβαρό και αναμένεται σύντομα να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε είχε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και υπήρξε ανησυχία για κάποιο τραυματισμό, αλλά η εικόνα του ήταν τελικά καλή και έτσι ο Ολυμπιακός μπορεί να τον υπολογίζει κανονικά για τη συνέχεια των αγώνων του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται πάντως να ξεκουράσει τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στη Super League, ώστε να τον έχει 100% διαθέσιμο στα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του.