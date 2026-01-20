Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ live για την 23η αγωνιστική της Euroleague

Μετά από 22 αγωνιστικές ο Ολυμπιακός είναι 7ος με ρεκόρ 13-8 (7-3 εντός και 6-5 εκτός έδρας), ενώ η Μακάμπι είναι 14η με ρεκόρ 9-13 (5-6 εντός και 4-7 εκτός έδρας). Οι Πειραιώτες έχουν έναν αγώνα λιγότερο.