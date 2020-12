Ολυμπιακός – Μαρτίνς για την κλήρωση: «Ανυπομονούμε να ζήσουμε στιγμές Άρσεναλ» (pic)

Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Αϊντχόφεν στα νοκ-άουτ παιχνίδια του Europa League και ο Πέδρο Μαρτίνς θυμήθηκε την πορεία της ομάδας του την περασμένη σεζόν.

Ο Πορτογάλος τεχνικός των Πειραιωτών ανέβασε μία φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς στο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο και τόνισε ότι ανυπομονεί να ξαναζήσει αντίστοιχες στιγμές.

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν στους “32” του Europa League

“Αυτές είναι οι στιγμές που ανυπομονούμε να ξαναζήσουμε! Προχωράμε στο Europa League με μεγάλη φιλοδοξία και κίνητρα!” ήταν χαρακτηριστικά το μήνυμα του Μαρτίνς για την κλήρωση του Ολυμπιακού στο Europa League.

These are the moments we can’t wait to relive! We head into the Europa League with great ambition and motivation.🔴⚪

Αυτές είναι οι στιγμές που ανυπομονούμε να ξαναζήσουμε! Προχωράμε στο Europa League με μεγάλη φιλοδοξία και κίνητρα!#Olympiacos #WeKeepOnDreaming #EuropaLeague pic.twitter.com/fgYnN89aVN