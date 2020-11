Ολυμπιακός – Μαρτίνς: “Τα τρία πράγματα για να πετύχουμε τους στόχους μας”

Ο Πέδρο Μαρτίνς σημείωσε τα τρία πράγματα που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να πετύχει τους στόχους του.

Ο Πορτογάλος τεχνικός θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα ενόψει της επιστροφής των Πειραιωτών στις προπονήσεις.

“Είναι η αρχή μιας νέας εβδομάδας και όπως πάντα το κάνουμε έχοντας τρία πράγματα στο μυαλό: Εστίαση, επιμέλεια και αποφασιστικότητα. Μόνο μέσω αυτών μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους που θέτουμε κάθε εβδομάδα. Ας πιάσουμε δουλειά”, ήταν το μήνυμα του Μαρτίνς στα social media.

Boots laced and ready to go on the pitch! 👟✅ It’s the start of a new week, and as always, we go into it with 3️⃣ things in mind: focus, diligence and determination.Only through these can we achieve the goals set for each week. Let’s get to work!💪🔴#MondayMotivation #Olympiacos pic.twitter.com/Xvi3xcL5R9