Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Τζόελ Μπολομπόι και βάζει πλώρη για την ολοκλήρωση των επόμενων μεταγραφικών υποθέσεων που τον απασχολούν.

Η ομάδα του Πειραιά περιμένει τις εξελίξεις στην υπόθεση παραμονής του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει πάντα σαν προτεραιότητα να αγωνιστεί στο NBA.

Στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο δεν θέλουν να χάσουν πολύ χρόνο κι ήδη έχουν κάνει τις πρώτες επαφές σε περίπτωση αποχώρησης του Ντόρσεϊ.

Μία περίπτωση που εξετάζει ο Ολυμπιακός είναι ο Ματ Τόμας. Ο 27χρονος Αμερικανός σουτέρ έμεινε ελεύθερος από τους Σικάγο Μπουλς και πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Ματέο Αντρεάνι να αναφέρει πως είναι ένας από τους «αγαπημένους» του Ολυμπιακού.

Tyler Dorsey strongly wants the NBA and 0lympiacos are seriously considering an alternative. Matt Thomas, now a free agent after the NBA experience, is the favorite of the Piraeus management.#Basketball #Baloncesto #OlympiacosBC #Olympiacos #EuroLeague #Transfers #Ολυμπιακός https://t.co/8Ra4tof48X