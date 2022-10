Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κάραμπαγκ την Πέμπτη (13/10, 19:45, COSMOTE SPORT), με τον Μίτσελ να γνωστοποιεί την αποστολή για την κρίσιμη στην αναμέτρηση στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο Σισέ, ενώ επέστρεψε και ο Ουσεϊνού Μπα.

Ο Ολυμπιακός την Πέμπτη (13/10, 19:45, COSMOTE SPORT) παίζει το τελευταίο του χαρτί για το ευρωπαϊκό του μέλλον με αντίπαλο την Κάραμπαγκ, με τον Μίτσελ να υπολογίζει κανονικά τους Σισέ και Μπα για την αναμέτρηση με τους Αζέρους.

Υπενθυμίζεται ότι ένα πρόβλημα τραυματισμού του Μπα δεν του επέτρεψε να είναι στα πλάνα του Μίτσελ στην αναμέτρηση με τη Κάραμπαγκ στο Καραϊσκάκη και στον αγώνα με τον ΟΦΗ.

Από την άλλη ο Σισέ, μετά τα όσα προηγήθηκαν την Περασμένη Πέμπτη στον αγώνα με τους Αζέρους και του ”κοψίματος” από την αποστολή για τον αγώνα με τον ΟΦΗ, είναι ξανά στη διάθεση του Μίτσελ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αποστολή για τον κρίσιμο αγώνα του Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκε και ο Καλογερόπουλος ο οποίος προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Πασχαλάκης, Παπαδούδης, Βρσάλικο, Μαρσέλο, Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Καλογερόπουλος, Σισέ, Μπουχαλάκης, Εμβιλά, Κούντε, Βρουσάι, Μασούρας, Μπόουλερ, Μπιελ, Βαλμπουενά, Ίνμπομ Χουάνγκ, Ντόι, Ροντρίγκες, Σαπουντζής, Ουί Τζο Χουάνγκ, Καμαρά

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με την Καραμπάγκ. / The squad players selected ahead of the match against @FKQarabagh. 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #QFKOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/A4tczMElVE