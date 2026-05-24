Ολυμπιακός: Μία ανάσα από τον Μοντέρο οι Πειραιώτες, σύμφωνα με το BasketNews

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη Euroleague και φαίνεται πως το χτίσιμο της νέας σεζόν έχει ξεκινήσει ήδη και φαίνεται πως είναι μία ανάσα μακριά από την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο.

Ο Μοντέρο, σύμφωνα με το BasketNews, είναι κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό, που μετά από μία τρομερή σεζόν στη Euroleague έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν, με τον Δομινικανό να προσφέρει τρομερή ποιότητα και ταλέντο στο ρόστερ του, αν βέβαια επιβεβαιωθούν τα σενάρια απόκτησής του.

Οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία για συμβόλαιο τριών χρόνων, με τον Ολυμπιακό να πληρώνει buy out 500.000 ευρώ.

Ο 22χρονος Δομινικανός γκαρντ μέτρησε τη χρονιά που ολοκληρώθηκε στην Euroleague κατά μέσο όρο 14,4 πόντους, 4.7 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 17,8 PIR ανά 23 λεπτά συμμετοχής.