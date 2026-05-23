«Ο Μοντέρο έχει επιλέξει τον Ολυμπιακό και δεν ανανεώνει με Βαλένθια» αναφέρει η Mundo Deportivo

Η προσφορά που ο Δομινικανός φέρεται να δέχθηκε από τη Βαλένθια και να λέει “όχι”
Ο Μοντέρο σε αγώνα της Βαλένθια
Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Euroleague και θα διεκδικήσει “T-Center” της Αθήνας το 4ο ευρωπαϊκό του. Την ίδια στιγμή, όμως, αυξάνονται τα μετεγγραφικά “σενάρια” γύρω από την ομάδα, με τον Ζαν Μοντέρο να εμπλέκεται με τους Πειραιώτες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της “Mundo Deportivo”, ο Ολυμπιακός έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο επαφών με τον 22χρονο Δομινικανό γκαρντ, που εμφανίζεται να έχει αποφασίσει να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα και να μην ανανεώσει με τη Βαλένθια.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως η Βαλένθια είχε κάνει μια κίνηση για να προσπαθήσει να διατηρήσει ένα από τα πιο λαμπρά νεαρά ταλέντα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η προσφορά της στον Μοντέρο φέρεται να περιελάμβανε σημαντική αύξηση μισθού χωρίς παράταση του συμβολαίου, το οποίο θα παρέμενε σε ισχύ μέχρι το 2028. Η Βαλένθια προσέφερε στον παίκτη μισθό δύο εκατομμυρίων ευρώ για την ερχόμενη σεζόν και 2,2 εκατομμύρια ευρώ για τη σεζόν 2027-28, εκτός από την αύξηση της ρήτρας αποδέσμευσής του στα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Η οικονομική αύξηση αντιπροσώπευε μια αύξηση άνω του 50% σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση του παίκτη Ωστόσο, ο Μοντέρο θα απορρίψει την προσφορά όπως τονίζει το δημοσίευμα και οδεύει προς τους Πειραιώτες

Μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν τα ισπανικά ρεπορτάζ, που βλέπουν ως… ερυθρόλευκο το μέλλον του!

