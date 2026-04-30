Ολυμπιακός – Μονακό 94-64: «Εκκωφαντική» νίκη για τους Πειραιώτες και 2-0 κόντρα στους Μονεγάσκους στα πλέι οφ της Euroleague

Ο Ολυμπιακός “διέλυσε” με 94-64 τη Μονακό στο ΣΕΦ, για το δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, μετά από μία τρομερή “παράσταση” στο ΣΕΦ, που έστειλε… μήνυμα στους αντιπάλους του ενόψει του Final 4.

Μπορεί να χρειάζεται μία ακόμη νίκη για να “σφραγίσει” το “εισιτήριο” για το Final 4 της Euroleague, αλλά ο Ολυμπιακός έδειξε στο δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ κόντρα στη Μονακό, ότι βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση και είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο στη διοργάνωση.

Οι Πειραιώτες “έλιωσαν” τους Μονεγάσκους στο ΣΕΦ, με μία εκπληκτική δεύτερη περίοδο, για να φθάσουν ουσιαστικά στη νίκη από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, ξεκινώντας από νωρίς το… πάρτι των οπαδών τους στις εξέδρες. Η ομάδα του Μπαρτζώκα θα πάει έτσι στο Πριγκιπάτο για το 3-0 και τη… σκούπα πρόκρισης στο Final 4 της Euroleague.

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο ματς, με τον Γουόκαπ να πετυχαίνει 7 γρήγορους πόντους και τον Βεζένκοφ να παίρνει τη… σκυτάλη για να φθάσει τους 13 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι Πειραιώτες σούταραν με 5/6 τρίποντα στο ξεκίνημα, αλλά η Μονακό “απάντησε” με δική της ευστοχία από μακριά, για να πάρει ακόμη και προβάδισμα με 20-19. Τζέιμς και Ντιαλό αποτέλεσαν πρόβλημα για τους γηπεδούχους, αλλά με εύκολους πόντους στο τρανζίσιον, η ομάδα του Μπαρτζώκα έφθασε στο υπέρ της 28-23 στο 10′.

Ακολούθησε ένα απίθανο επιθετικό κρεσέντο από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, με τον Φουρνιέ να έρχεται από τον πάγκο και να δίνει έξτρα ενέργεια στους Πειραιώτες. Το ΣΕΦ πήρε “φωτιά” και οδήγησε σε ένα απίθανο σόου από τους γηπεδούχους, “λιώνοντας” τη Μονακό. Το επιμέρους σκορ έφθασε στο 31-8 στη δεύτερη περίοδο, με τους Μονεγάσκους να έχουν… καταρρεύσει και τον Τζέιμς να αποβάλλεται έξαλλος με δύο τεχνικές ποινές. Το 59-31 του ημιχρόνου δείχνει έτσι και την εικόνα του αγώνα, με τους Πειραιώτες να έχουν “κυριαρχήσει” πλήρως στο ματς.

Με το παιχνίδι να έχει ουσιαστικά “τελειώσει” από το πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός μπήκε πιο… χαλαρά μετά την ανάπαυλα και επέτρεψε στη Μονακό να “μαζέψει” τη διαφορά. Στράζελ, Νέντοβιτς και Μπλόσομγκεϊμ έβγαλαν αντίδραση για τους Μονεγάσκους, την ώρα που οι Πειραιώτες πήγαιναν στο… ρελαντί, με αποτέλεσμα τη μείωση του σκορ σε 72-53 στο 30′.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός επανήλθε στους ρυθμούς του πρώτου ημιχρόνου, με τον Φουρνιέ να παίρνει “φωτιά” και να ξεσηκώνει την κερκίδα, για να ένα… πάρτι πρόκρισης στο ΣΕΦ. Οι Πειραιώτες έφθασαν έτσι με πανηγυρικό τρόπο στο τελικό 94-64 και έφθασαν στο 2-0 στη σειρά με τη Μονακό, όντας μία νίκη μακριά από το Final 4 της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 59-31, 72-53, 94-64

Τα στατιστικά των παικτών

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (3/6 τρίποντα, 4 ασίστ), Νιλικίνα, Βεζένκοβ 21 (3/3 δίποντα, 5/8 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου 6 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 2 (1/9 σουτ), Πίτερς 7 (2/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μιλουτίνοβ 4 (4 ριμπάουντ), Τζόσεφ 5 (3 ριμπάουντ), Χολ 7 (3/4 δίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 11 (4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Τζόουνς 5 (3 ριμπάουντ), Φουρνιέ 16 (2/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ)

Μονακό (Μαρκοϊσβίλι): Οκόμπο 9 (3/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 λάθη), Μπλόσομγκεϊμ 9 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Τάις, Ντιάλο 10 (2/3 δίποντα, 2/8 τρίποντα), Χέιζ 11 (5/7 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Τάρπι 2, Μπεγκαρίν 2, Νέντοβιτς 4 (2/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα), Στράζελ 10 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζέιμς 7 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 18:20).