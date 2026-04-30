Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο ΣΕΦ, για το δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, με στόχο τη δεύτερη σερί νίκη μπροστά στους οπαδούς του, ώστε να βρεθεί ένα… βήμα μακριά από την πρόκριση στο Final 4.
Ολυμπιακός – Μονακό live για το δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague
Στην εξέδρα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!
18-17 με τρίποντο του Οκόμπο
18-14 με νέο τρίποντο από τον Βεζένκοφ
15-11 μειώνει η Μονακό
4/5 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα!
15-9 με τρίποντο του Παπανικολάου
12-9 με τρίποντο του Ντιάλο
12-6 με τρίποντο του Βεζένκοφ
9-6 με τον Νέντοβιτς
9-4 με 1/2 βολές του Γουόκαπ που έχει 7 από τους 9 πόντους του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα
8-4 με 2/2 βολές του Τζέιμς μειώνει η Μονακό
8-2 με νέο τρίποντο του Γουόκαπ
5-2 με τον Ντιάλο για τη Μονακό
5-0 με μακρινό τρίποντο του Γουόκαπ
2-0 με τον Μιλουτίνοφ το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού
Τζέιμς, Νέντοβιτς, Ντιάλο, Μπλόσομγκεϊμ και Τάις
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ
Ο Μποντίρογκα βραβεύει τώρα τον Βεζένκοφ στο ΣΕΦ, ως MVP της κανονικής περιόδου της Euroleague
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Πουκλ, Κορτές και Καρντούμ
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
Ο Ολυμπιακός έχει μία αλλαγή στη 12άδα του ενόψει του δεύτερου αγώνα με τη Μονακό, με τον Νιλικίνα να αντικαθιστά τον τραυματία Γουόρντ
Οι Πειραιώτες νίκησαν εύκολα στο πρώτο παιχνίδι με 91-70 και θέλουν να φθάσουν στο 2/2 στην έδρα τους, ώστε να πάνε στη συνέχεια στο Μονακό για να "σφραγίσουν" την πρόκριση
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ