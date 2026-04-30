Ολυμπιακός – Μονακό live για το δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague

Για το 2-0 σε κατάμεστο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μονακό
Ο Σάσα Βεζένκοφ κόντρα στη Μονακό (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο ΣΕΦ, για το δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, με στόχο τη δεύτερη σερί νίκη μπροστά στους οπαδούς του, ώστε να βρεθεί ένα… βήμα μακριά από την πρόκριση στο Final 4.

21:14 | 30.04.2026

Στην εξέδρα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

21:14 | 30.04.2026
Ο Αντετοκούνμπο και ο Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ/(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:13 | 30.04.2026
EUROLEAGUE 2025-2026 / PLAYOFFS 2ος ΑΓΩΝΑΣ / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΟΝΑΚΟ.(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:12 | 30.04.2026

18-17 με τρίποντο του Οκόμπο

21:12 | 30.04.2026

18-14 με νέο τρίποντο από τον Βεζένκοφ

21:12 | 30.04.2026

15-11 μειώνει η Μονακό

21:11 | 30.04.2026

4/5 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα!

21:10 | 30.04.2026

15-9 με τρίποντο του Παπανικολάου

21:10 | 30.04.2026

12-9 με τρίποντο του Ντιάλο

21:09 | 30.04.2026

12-6 με τρίποντο του Βεζένκοφ

21:09 | 30.04.2026

9-6 με τον Νέντοβιτς

21:07 | 30.04.2026

9-4 με 1/2 βολές του Γουόκαπ που έχει 7 από τους 9 πόντους του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα

21:07 | 30.04.2026

8-4 με 2/2 βολές του Τζέιμς μειώνει η Μονακό

21:06 | 30.04.2026
Η βράβευση του Βεζένκοφ πριν το τζάμπολ
21:06 | 30.04.2026

8-2 με νέο τρίποντο του Γουόκαπ

21:03 | 30.04.2026

5-2 με τον Ντιάλο για τη Μονακό

21:02 | 30.04.2026

5-0 με μακρινό τρίποντο του Γουόκαπ

21:02 | 30.04.2026

2-0 με τον Μιλουτίνοφ το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού

21:02 | 30.04.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:02 | 30.04.2026
Η 5άδα της Μονακό

Τζέιμς, Νέντοβιτς, Ντιάλο, Μπλόσομγκεϊμ και Τάις

21:01 | 30.04.2026
Η 5άδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ

21:00 | 30.04.2026

Ο Μποντίρογκα βραβεύει τώρα τον Βεζένκοφ στο ΣΕΦ, ως MVP της κανονικής περιόδου της Euroleague

20:56 | 30.04.2026

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Πουκλ, Κορτές και Καρντούμ

20:55 | 30.04.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων

20:49 | 30.04.2026

Ο Ολυμπιακός έχει μία αλλαγή στη 12άδα του ενόψει του δεύτερου αγώνα με τη Μονακό, με τον Νιλικίνα να αντικαθιστά τον τραυματία Γουόρντ

20:49 | 30.04.2026
Ολυμπιακός – Μονακό: Αποδοκιμασίες για τον Μάικ Τζέιμς στο ΣΕΦ
Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό τα... άκουσε από την εξέδρα στο ΣΕΦ
20:49 | 30.04.2026
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Μονακό
Και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
20:48 | 30.04.2026
20:45 | 30.04.2026

Οι Πειραιώτες νίκησαν εύκολα στο πρώτο παιχνίδι με 91-70 και θέλουν να φθάσουν στο 2/2 στην έδρα τους, ώστε να πάνε στη συνέχεια στο Μονακό για να "σφραγίσουν" την πρόκριση

20:43 | 30.04.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό στα πλέι οφ της Euroleague

20:43 | 30.04.2026
