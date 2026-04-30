Ολυμπιακός – Μονακό 94-64 Τελικό: «Τρομακτική» εμφάνιση από τους Πειραιώτες και «30άρα» στο δεύτερο παιχνίδι στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός “σάρωσε” με 94-64 τη Μονακό στο ΣΕΦ, για το δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και έβαλε… πλώρη για το Final 4 στο Telekom Center της Αθήνας.
Ο Ολυμπιακός... τρόμαξε κόσμο στο ΣΕΦ! Με μία εκπληκτική εμφάνιση με πολλούς διακριθέντες, η ομάδα του Μπαρτζώκα "διέλυσε" τη Μονακό, έκανε το 2-0 και έστειλε... μήνυμα ενόψει του τρίτου αγώνα, αλλά και του Final 4
94-64 με τον Τάρμπει βάζει... τελεία το ματς
94-62 με τον ΜακΚίσικ το τελευταίο καλάθι του Ολυμπιακού
92-62 μείωσε η Μονακό
92-59 με νέο τρίποντο του Φουρνιέ
89-59 με τον ΜακΚίσικ στον αιφνιδιασμό
87-59 με τρίποντο του Φουρνιέ που ήταν κομβικός στο ματς για τον Ολυμπιακό
Απίθανη ατμόσσφαιρα στο ΣΕΦ, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να έχουν "τρελαθεί" με την εμφάνιση της ομάδας τους
84-59 με τον Τζόουνς, μετά την 7η ασίστ του Φουρνιέ στο ματς
82-59 με τρίποντο του ΜακΚίσικ
79-59 με τον Φουρνιέ να φθάνει τους 10 πόντους
77-59 με τον Στράζελ
77-57 με τον Χέιζ
77-55 με τον Τζόουνς ο Ολυμπιακός
75-55 με καλάθι και φάουλ του Τζόσεφ
72-55 με βολές του Μπεγκαρίν
Ο Ολυμπιακός μπήκε στο... ρεαλντί στο τρίτο δεκάλεπτο και ηττήθηκε με επιμέρους σκορ 23-13, επιτρέποντας στη Μονακό να μειώσει κάπως το σκορ
72-53 τελικά, αφού ένα τρίποντο της Μονακό νωρίτερα μέτρησε για δύο πόντους
72-54 με τον Στράζελ να οδηγεί σε 8-0 σερί για τη Μονακό
72-52 με τον Χέιζ από κοντά μειώνει κι άλλο η Μονακό
72-50 με τρίποντο του Νέντοβιτς
72-47 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ
70-47 με τον Μπλόσομγκεϊμ για τη Μονακό
70-45 με τον Βεζένκοφ αυξάνει ξανά τη διαφορά ο Ολυμπιακός
68-45 με τρίποντο του Παπανικολάου
65-45 "απαντάει" με τρίποντο ο Στράζελ
65-42 με τον Βεζένκοφ "ξεκολλάει" ο Ολυμπιακός
62-42 με τον Μπλόσομγκεϊμ
3 πόντους σε 4 λεπτά έχει πετύχει ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο
62-39 με Χέις και Οκόμπο μείωσε κι άλλο η Μονακό
62-35 με τον Οκόμπο
62-33 με τρίποντο του Φουρνιέ
59-33 με τον Στράζελ μειώνει η Μονακό
Ο Ολυμπιακός έκανε... υπερηχητική εμφάνιση στο δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα με τη Μονακό και με επιμέρους σκορ 31-8 "σάρωσε" τους Μονεγάσκους από το πρώτο ημίχρονο
59-31 με τις βολές του Πίτερς
57-31 με τον Χολ να καρφώνει από ασίστ του Φουρνιέ
55-31 με τον Φουρνιέ να φθάνει τους 8 πόντους
52-31 με τρίποντο του Γουόκαπ, το τρίτο στη βραδιά
49-29 με τον ΜακΚίσικ στο +20 ο Ολυμπιακός
47-29 με τον Πίτερς συνεχίζει το επιθετικό του κρεσέντο ο Ολυμπιακός
45-29 με κλέψιμο του Φουρνιέ και άλεϊ ουπ στον Χολ
43-29 με τον ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός
41-29 με τον Μπλόσομκγεϊμ
41-27 με 2/2 βολές του Τζόσεφ
39-27 με τον Πίτερς
37-27 με τη βολή από τον Μιλουτίνοφ
36-27 με τον Ντιαλό μειώνει η Μονακό, αλλά ο Στράζελ δέχθηκε τεχνική ποινή για διαμαρυρία
36-25 με 1/2 βολές του Χολ για τον Ολυμπιακό
Ο Φουρνιέ με 5 πόντους έχει δώσει έξτρα ώθηση στους Πειραιώτες
35-25 με τον Φουρνιέ σε διψήφια διαφορά ο Ολυμπιακός
33-25 με φόλοου του Τζόουνς
31-25 με τον Τζέιμς ξανά η Μονακό
31-23 με τρίποντο του Φουρνιέ... σπάει το ρόδι
Σχεδόν δύο λεπτά χωρίς καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο
Σε ένα πρώτο δεκάλεπτο με "καταιγισμό" τριπόντων, ο Ολυμπιακός είχε ασταμάτητο τον Βεζένκοφ με 13 πόντους και πήρε προβάδισμα στο ματς κόντρα στη Μονακό
28-23 με τον Βεζένκοφ να είναι ασταμάτητος για τον Ολυμπιακό
26-23 με καλάθι και φάουλ του Χέιζ που ευστόχησε και στη βολή για τη Μονακό
26-20 με τον Ντόρσεϊ στο τρανζίσιον
24-20 με τον Βεζένκοφ να έχει πλέον 11 πόντους
22-20 με τρίτο τρίποντο από τον Βεζένκοφ
19-20 με τρίποντο του Τζέιμς παίρνει προβάδισμα η Μονακό
19-17 με 1/2 βολές του Τζόουνς
Στην εξέδρα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!
18-17 με τρίποντο του Οκόμπο
18-14 με νέο τρίποντο από τον Βεζένκοφ
15-11 μειώνει η Μονακό
4/5 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα!
15-9 με τρίποντο του Παπανικολάου
12-9 με τρίποντο του Ντιάλο
12-6 με τρίποντο του Βεζένκοφ
9-6 με τον Νέντοβιτς
9-4 με 1/2 βολές του Γουόκαπ που έχει 7 από τους 9 πόντους του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα
8-4 με 2/2 βολές του Τζέιμς μειώνει η Μονακό
8-2 με νέο τρίποντο του Γουόκαπ
5-2 με τον Ντιάλο για τη Μονακό
5-0 με μακρινό τρίποντο του Γουόκαπ
2-0 με τον Μιλουτίνοφ το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού
Τζέιμς, Νέντοβιτς, Ντιάλο, Μπλόσομγκεϊμ και Τάις
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ
Ο Μποντίρογκα βραβεύει τώρα τον Βεζένκοφ στο ΣΕΦ, ως MVP της κανονικής περιόδου της Euroleague
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Πουκλ, Κορτές και Καρντούμ
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
Ο Ολυμπιακός έχει μία αλλαγή στη 12άδα του ενόψει του δεύτερου αγώνα με τη Μονακό, με τον Νιλικίνα να αντικαθιστά τον τραυματία Γουόρντ
Οι Πειραιώτες νίκησαν εύκολα στο πρώτο παιχνίδι με 91-70 και θέλουν να φθάσουν στο 2/2 στην έδρα τους, ώστε να πάνε στη συνέχεια στο Μονακό για να "σφραγίσουν" την πρόκριση
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό στα πλέι οφ της Euroleague