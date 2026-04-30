Ολυμπιακός – Μονακό 94-64 Τελικό: «Τρομακτική» εμφάνιση από τους Πειραιώτες και «30άρα» στο δεύτερο παιχνίδι στο ΣΕΦ

Έκανε το 2-0 σε κατάμεστο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός και είναι μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final 4
Ο Χολ πανηγυρίζει κόντρα στη Μονακό (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός “σάρωσε” με 94-64 τη Μονακό στο ΣΕΦ, για το δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και έβαλε… πλώρη για το Final 4 στο Telekom Center της Αθήνας.

22:45 | 30.04.2026
22:41 | 30.04.2026

Ο Ολυμπιακός... τρόμαξε κόσμο στο ΣΕΦ! Με μία εκπληκτική εμφάνιση με πολλούς διακριθέντες, η ομάδα του Μπαρτζώκα "διέλυσε" τη Μονακό, έκανε το 2-0 και έστειλε... μήνυμα ενόψει του τρίτου αγώνα, αλλά και του Final 4

22:39 | 30.04.2026
Ολυμπιακός - Μονακό 94-64
22:39 | 30.04.2026
Τέλος στο ματς!
22:39 | 30.04.2026

94-64 με τον Τάρμπει βάζει... τελεία το ματς

22:39 | 30.04.2026

94-62 με τον ΜακΚίσικ το τελευταίο καλάθι του Ολυμπιακού

22:37 | 30.04.2026

92-62 μείωσε η Μονακό

22:36 | 30.04.2026
1,5 λεπτό
για το φινάλε του αγώνα
22:35 | 30.04.2026

92-59 με νέο τρίποντο του Φουρνιέ

22:35 | 30.04.2026

89-59 με τον ΜακΚίσικ στον αιφνιδιασμό

22:35 | 30.04.2026

87-59 με τρίποντο του Φουρνιέ που ήταν κομβικός στο ματς για τον Ολυμπιακό

22:34 | 30.04.2026

Απίθανη ατμόσσφαιρα στο ΣΕΦ, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να έχουν "τρελαθεί" με την εμφάνιση της ομάδας τους

22:33 | 30.04.2026

84-59 με τον Τζόουνς, μετά την 7η ασίστ του Φουρνιέ στο ματς

22:31 | 30.04.2026

82-59 με τρίποντο του ΜακΚίσικ

22:31 | 30.04.2026
Τάιμ άουτ
22:31 | 30.04.2026
4,5 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
22:30 | 30.04.2026

79-59 με τον Φουρνιέ να φθάνει τους 10 πόντους

22:27 | 30.04.2026

77-59 με τον Στράζελ

22:23 | 30.04.2026

77-57 με τον Χέιζ

22:23 | 30.04.2026

77-55 με τον Τζόουνς ο Ολυμπιακός

22:22 | 30.04.2026

75-55 με καλάθι και φάουλ του Τζόσεφ

22:22 | 30.04.2026

72-55 με βολές του Μπεγκαρίν

22:21 | 30.04.2026

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο... ρεαλντί στο τρίτο δεκάλεπτο και ηττήθηκε με επιμέρους σκορ 23-13, επιτρέποντας στη Μονακό να μειώσει κάπως το σκορ

22:20 | 30.04.2026
Τέλος τρίτου 10λέπτου: Ολυμπιακός - Μονακό 72-53
22:18 | 30.04.2026

72-53 τελικά, αφού ένα τρίποντο της Μονακό νωρίτερα μέτρησε για δύο πόντους

22:16 | 30.04.2026

72-54 με τον Στράζελ να οδηγεί σε 8-0 σερί για τη Μονακό

22:16 | 30.04.2026

72-52 με τον Χέιζ από κοντά μειώνει κι άλλο η Μονακό

22:16 | 30.04.2026

72-50 με τρίποντο του Νέντοβιτς

22:14 | 30.04.2026

72-47 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ

22:12 | 30.04.2026
2,5 λεπτά
για το τέλος του 3ου δεκαλέπτου
22:12 | 30.04.2026
Τάιμ άουτ
22:12 | 30.04.2026

70-47 με τον Μπλόσομγκεϊμ για τη Μονακό

22:12 | 30.04.2026

70-45 με τον Βεζένκοφ αυξάνει ξανά τη διαφορά ο Ολυμπιακός

22:09 | 30.04.2026

68-45 με τρίποντο του Παπανικολάου

22:09 | 30.04.2026

65-45 "απαντάει" με τρίποντο ο Στράζελ

22:09 | 30.04.2026

65-42 με τον Βεζένκοφ "ξεκολλάει" ο Ολυμπιακός

22:09 | 30.04.2026

62-42 με τον Μπλόσομγκεϊμ

22:07 | 30.04.2026

3 πόντους σε 4 λεπτά έχει πετύχει ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο

22:05 | 30.04.2026

62-39 με Χέις και Οκόμπο μείωσε κι άλλο η Μονακό

22:04 | 30.04.2026

62-35 με τον Οκόμπο

22:04 | 30.04.2026

62-33 με τρίποντο του Φουρνιέ

22:03 | 30.04.2026

59-33 με τον Στράζελ μειώνει η Μονακό

22:03 | 30.04.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:49 | 30.04.2026

Ο Ολυμπιακός έκανε... υπερηχητική εμφάνιση στο δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα με τη Μονακό και με επιμέρους σκορ 31-8 "σάρωσε" τους Μονεγάσκους από το πρώτο ημίχρονο

21:48 | 30.04.2026
Ημίχρονο στο ΣΕΦ: Ολυμπιακός - Μονακό 59-31
21:47 | 30.04.2026

59-31 με τις βολές του Πίτερς

21:47 | 30.04.2026
Δύο τεχνικές ποινές και αποβολή για τον Τζέιμς στη Μονακό!
21:46 | 30.04.2026
29-8 υπέρ του Ολυμπιακού το δεκάλεπτο!
21:45 | 30.04.2026

57-31 με τον Χολ να καρφώνει από ασίστ του Φουρνιέ

21:44 | 30.04.2026

55-31 με τον Φουρνιέ να φθάνει τους 8 πόντους

21:44 | 30.04.2026

52-31 με τρίποντο του Γουόκαπ, το τρίτο στη βραδιά

21:42 | 30.04.2026

49-29 με τον ΜακΚίσικ στο +20 ο Ολυμπιακός

21:40 | 30.04.2026

47-29 με τον Πίτερς συνεχίζει το επιθετικό του κρεσέντο ο Ολυμπιακός

21:39 | 30.04.2026
Τάιμ άουτ η Μονακό
21:39 | 30.04.2026

45-29 με κλέψιμο του Φουρνιέ και άλεϊ ουπ στον Χολ

21:39 | 30.04.2026

43-29 με τον ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός

21:38 | 30.04.2026

41-29 με τον Μπλόσομκγεϊμ

21:37 | 30.04.2026

41-27 με 2/2 βολές του Τζόσεφ

21:36 | 30.04.2026

39-27 με τον Πίτερς

21:35 | 30.04.2026
5, λεπτά
για το ημίχρονο
21:35 | 30.04.2026

37-27 με τη βολή από τον Μιλουτίνοφ

21:35 | 30.04.2026

36-27 με τον Ντιαλό μειώνει η Μονακό, αλλά ο Στράζελ δέχθηκε τεχνική ποινή για διαμαρυρία

21:33 | 30.04.2026

36-25 με 1/2 βολές του Χολ για τον Ολυμπιακό

21:31 | 30.04.2026

Ο Φουρνιέ με 5 πόντους έχει δώσει έξτρα ώθηση στους Πειραιώτες

21:29 | 30.04.2026

35-25 με τον Φουρνιέ σε διψήφια διαφορά ο Ολυμπιακός

21:28 | 30.04.2026

33-25 με φόλοου του Τζόουνς

21:27 | 30.04.2026

31-25 με τον Τζέιμς ξανά η Μονακό

21:27 | 30.04.2026

31-23 με τρίποντο του Φουρνιέ... σπάει το ρόδι

21:24 | 30.04.2026

Σχεδόν δύο λεπτά χωρίς καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο

21:21 | 30.04.2026

Σε ένα πρώτο δεκάλεπτο με "καταιγισμό" τριπόντων, ο Ολυμπιακός είχε ασταμάτητο τον Βεζένκοφ με 13 πόντους και πήρε προβάδισμα στο ματς κόντρα στη Μονακό

21:20 | 30.04.2026
Τέλος πρώτης περιόδου: Ολυμπιακός - Μονακό 28-23
21:19 | 30.04.2026

28-23 με τον Βεζένκοφ να είναι ασταμάτητος για τον Ολυμπιακό

21:18 | 30.04.2026

26-23 με καλάθι και φάουλ του Χέιζ που ευστόχησε και στη βολή για τη Μονακό

21:17 | 30.04.2026

26-20 με τον Ντόρσεϊ στο τρανζίσιον

21:17 | 30.04.2026

24-20 με τον Βεζένκοφ να έχει πλέον 11 πόντους

21:16 | 30.04.2026

22-20 με τρίτο τρίποντο από τον Βεζένκοφ

21:16 | 30.04.2026

19-20 με τρίποντο του Τζέιμς παίρνει προβάδισμα η Μονακό

21:15 | 30.04.2026

19-17 με 1/2 βολές του Τζόουνς

21:14 | 30.04.2026

Στην εξέδρα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

21:14 | 30.04.2026
Ο Αντετοκούνμπο και ο Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ/(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:13 | 30.04.2026
Ο Μποντιρόγκα με τον Τζόκοβιτς/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:12 | 30.04.2026

18-17 με τρίποντο του Οκόμπο

21:12 | 30.04.2026

18-14 με νέο τρίποντο από τον Βεζένκοφ

21:12 | 30.04.2026

15-11 μειώνει η Μονακό

21:11 | 30.04.2026

4/5 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα!

21:10 | 30.04.2026

15-9 με τρίποντο του Παπανικολάου

21:10 | 30.04.2026

12-9 με τρίποντο του Ντιάλο

21:09 | 30.04.2026

12-6 με τρίποντο του Βεζένκοφ

21:09 | 30.04.2026

9-6 με τον Νέντοβιτς

21:07 | 30.04.2026

9-4 με 1/2 βολές του Γουόκαπ που έχει 7 από τους 9 πόντους του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα

21:07 | 30.04.2026

8-4 με 2/2 βολές του Τζέιμς μειώνει η Μονακό

21:06 | 30.04.2026
Η βράβευση του Βεζένκοφ πριν το τζάμπολ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
21:06 | 30.04.2026

8-2 με νέο τρίποντο του Γουόκαπ

21:03 | 30.04.2026

5-2 με τον Ντιάλο για τη Μονακό

21:02 | 30.04.2026

5-0 με μακρινό τρίποντο του Γουόκαπ

21:02 | 30.04.2026

2-0 με τον Μιλουτίνοφ το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού

21:02 | 30.04.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:02 | 30.04.2026
Η 5άδα της Μονακό

Τζέιμς, Νέντοβιτς, Ντιάλο, Μπλόσομγκεϊμ και Τάις

21:01 | 30.04.2026
Η 5άδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ

21:00 | 30.04.2026

Ο Μποντίρογκα βραβεύει τώρα τον Βεζένκοφ στο ΣΕΦ, ως MVP της κανονικής περιόδου της Euroleague

20:56 | 30.04.2026

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Πουκλ, Κορτές και Καρντούμ

20:55 | 30.04.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων

20:49 | 30.04.2026

Ο Ολυμπιακός έχει μία αλλαγή στη 12άδα του ενόψει του δεύτερου αγώνα με τη Μονακό, με τον Νιλικίνα να αντικαθιστά τον τραυματία Γουόρντ

20:49 | 30.04.2026
Ο Μάικ Τζέιμς
Ολυμπιακός – Μονακό: Αποδοκιμασίες για τον Μάικ Τζέιμς στο ΣΕΦ
Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό τα... άκουσε από την εξέδρα στο ΣΕΦ
20:49 | 30.04.2026
Ο Αντετοκούνμπο με τον Τζόκοβιτς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ για το Ολυμπιακός – Μονακό
Και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
20:48 | 30.04.2026
20:45 | 30.04.2026

Οι Πειραιώτες νίκησαν εύκολα στο πρώτο παιχνίδι με 91-70 και θέλουν να φθάσουν στο 2/2 στην έδρα τους, ώστε να πάνε στη συνέχεια στο Μονακό για να "σφραγίσουν" την πρόκριση

20:43 | 30.04.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό στα πλέι οφ της Euroleague

20:43 | 30.04.2026
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
131
121
69
54
