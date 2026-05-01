Ολυμπιακός – Μονακό ανάλυση: Διαφορά ποιότητας και «μήνυμα» Final 4 από τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός νίκησε με… περίπατο 94-64 τη Μονακό στο δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και έστειλε… μήνυμα στους αντιπάλους του ενόψει του Final 4 της Αθήνας.

Με ένα “εκκωφαντικό” δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός “διέλυσε” τη Μονακό στο δεύτερο ματς του ΣΕΦ και ξεσήκωσε τους οπαδούς του, που ζήτησαν κατάκτηση του τροπαίου από την ομάδα του Μπαρτζώκα σε Telekom Center Athens.

Οι Πειραιώτες είχαν διαφορά ποιότητας από τους Μονεγάσκους και στα δύο παιχνίδια των πλέι οφ της Euroleague και πλέον θα πάνε στο Πριγκιπάτο για το 3-0 και τη… σκούπα στη σειρά.

Νέα «90άρα» γεμάτη πρωταγωνιστές

Ο Ολυμπιακός ήταν “αφηνιασμένος” στα δύο πρώτα παιχνίδια των πλέι οφ της στο ΣΕΦ και ανέδειξε τον επιθετικό του πλουραλισμό με δύο “90άρες” κόντρα στη Μονακό και μάλιστα, κατεβάζοντας το ρυθμό στο φινάλε αμφότερων των αναμετρήσεων.

Με τη Μονακό να έχει παραδώσει… πνεύμα μετά τα play in, ο Ολυμπιακός χρειάστηκε λίγα λεπτά σε κάθε αγώνα για να τη “διαλύσει” και να φθάσει στο 2-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφάνισε μία “καλοδουλεμένη μηχανή” κόντρα στους Μονεγάσκους, με πλήθος πρωταγωνιστών. Στο δεύτερο ματς, οι Πειραιώτες είχαν 11 σκόρερ, με τον Φουρνιέ να είναι αυτή τη φορά κορυφαίος και τον Γουόκαπ να δίνει με τα τρίποντά του, μία ακόμη διάσταση στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του.

«Τρομακτικός» Ολυμπιακός στα πλέι οφ

Κόντρα σε μία ομάδα που τον απέκλεισε πέρυσι στη Euroleague, ο Ολυμπιακός έδειξε ότι η ποιότητά του φέτος είναι ακόμη περισσότερη και η ομάδα “δουλεύει” καλύτερα, όντας δικαίως η πρώτη της κατάταξης στην κανονική περίοδο, αλλά και το φαβορί για τον τίτλο στο Telekom Center Athens.

Με τη νέα “σαρωτική” του εμφάνιση στο ΣΕΦ μάλιστα, ο Ολυμπιακός έστειλε και… μήνυμα ότι αυτός είναι το “αφεντικό” της σεζόν στη Euroleague, παίζοντας μακράν το καλύτερο μπάσκετ στη διοργάνωση.

Το γεγονός “ένιωσε” και το ΣΕΦ, που σηκώθηκε στο… πόδι αρκετά λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα, για να αποθεώσει τους παίκτες του Μπαρτζώκα και να δείξει την πίστη του στην κατάκτηση του τροπαίου.