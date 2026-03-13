Ολυμπιακός – Μονακό ανάλυση: «Καμπανάκι» λόγω χαλάρωσης για τους Πειραιώτες στη Euroleague

Μετά από δύο σπουδαίες νίκες στη Euroleague, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 81-80 από τη Μονακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague και έδειξε τι πρέπει να… φοβάται ενόψει της συνέχειας στην Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε για μία ακόμη φορά χωρίς τους Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ και η ήττα από τη Μονακό δύσκολα θα τον “πληγώσει” ουσιαστικά, αλλά ήταν αρκετή για να χτυπήσει “καμπανάκι” στους Πειραιώτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εμφανίστηκε… χαλαρή στο ματς του Πριγκιπάτου και το “πλήρωσε” με μία ήττα, που μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγή για τον Ολυμπιακό στη Euroleague.

Το τραγικό ξεκίνημα κόντρα στη Μονακό

Ο Ολυμπιακός φάνηκε επηρεασμένος από τις ειδήσεις… διάλυσης στη Μονακό, μετά την αποχώρηση και του Βασίλη Σπανούλη από τον πάγκο της, γεγονός που οδήγησε σε ένα τραγικό ξεκίνημα στο ματς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες επέτρεψαν στη Μονακό να το… πιστέψει και να πάρει προβάδισμα διψήφιας διαφοράς από το πρώτο δεκάλεπτο, χάνοντας τα ριμπάουντ, κάνοντας λάθη και παίρνοντας άσχημα σουτ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέτρεψε το σκορ στη συνέχεια του αγώνα, αλλά αυτό το δεκάλεπτο ήταν που έδωσε ψυχολογία στους Μονεγάσκους και τους κράτησε μέχρι τέλους στο ματς.

Το «καμπανάκι» για τον Μπαρτζώκα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό, η οποία μπορεί όμως να αποτελέσει και “καμπανάκι” για την ομάδα του στη Euroleague.

Οι Πειραιώτες μπορεί να έχουν πλέον περιθώριο για κάποια αρνητικά αποτελέσματα στη “μάχη” για την 4άδα της Euroleague, αλλά όπως έδειξαν και στις νίκες τους, μόνο μέσα από την ενέργεια στην άμυνα μπορούν να διεκδικήσουν πράγματα στη σεζόν.

Ο Ολυμπιακός δείχνει να μην επηρεάζεται από τραυματισμούς και απουσίες, βγάζοντας διαρκώς νέους πρωταγωνιστές, αλλά ακόμη κι έτσι, δεν έχει περιθώρια να εμφανίζεται… χαλαρός στην άμυνά του.