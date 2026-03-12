Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: Ήττα μετά από δραματικό φινάλε στο Πριγκιπάτο για τους «άνευρους» Πειραιώτες

Μετά από ένα παιχνίδι που κρίθηκε με φινάλε “θρίλερ” στο Πριγκιπάτο, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 81-80 από τη Μονακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει κι άλλο την κορυφή της κατάταξης.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε… χαλαρός το παιχνίδι στο Μονακό, όντας εμφανώς επηρεασμένος από τις ειδήσεις… διάλυσης των Μονεγάσκων και όταν προσπάθησε να φέρει… τούμπα το ματς, οι Μονεγάσκοι τον “τιμώρησαν” με ήττα στις λεπτομέρειες.

Οι Πειραιώτες έχασαν το ματς μετά από καλάθι του Μπλόσομγκεϊμ 4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και υποχώρησαν στο 20-11 στην κατάταξη της Euroleague, με τη Μονακό να μένει “ζωντανή” για την 8άδα, εν μέσω αλλαγών, μετά και την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από τον πάγκο της.

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός μπήκε χωρίς ενέργεια στο παιχνίδι και η Μονακό το εκμεταλλεύτηκε, με τον Μάικ Τζέιμς να πετυχαίνει 7 εύκολους πόντους και τους Μονεγάσκους να βρίσκουν καλάθια και μετά από επιθετικά ριμπάουντ. Οι Πειραιώτες έκαναν αντίθετα, πολλά λάθη και στην επίθεση, με αποτέλεσμα να μείνουν χαμηλά στο σκορ και να βρεθούν να χάνουν με 22-14 στο 10′.

Η Μονακό ξεκίνησε μάλιστα με ένα σερί 7-0 το δεύτερο δεκάλεπτο και “εκτόξευσε” τη διαφορά, αλλά ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση στη συνέχεια και με τους Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ να “κουβαλούν” την ομάδα επιθετικά, κατάφερε να μειώσει τη διαφορά. Οι Πειραιώτες είχαν 5/16 τρίποντα και 6/10 βολές στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έστω κι έτσι, “μάζεψαν” το προβάδισμα των Μονεγάσκων στο 43-37 του ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός συνέχισε να “πυροβολεί” με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ την άμυνα της Μονακό και ένα τρίποντο του Παπανικολάου του έδωσε το πρώτο προβάδισμα στο ματς. Η αναμέτρηση έγινε ντέρμπι στο υπόλοιπο του δεκαλέπτου, με τον Τάις να “κρατάει” τους Μονεγάσκους και το ματς να έχει συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα, μέχρι το 63-62 υπέρ των Πειραιωτών στο 30′.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με την ψυχολογία υπέρ του στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, αλλά δεν κατάφερε να “τελειώσει” το ματς και η Μονακό τον “τιμώρησε” στο φινάλε. Παρότι προηγήθηκε και με πέντε πόντους διαφορά λίγο πριν τη λήξη και βρήκε ένα καλάθι νίκης με τον Πίτερς πριν την τελευταία επίθεση της Μονακό, δεν έβγαλε την κρίσιμη άμυνα και ο Μπλόσομγκεϊμ τον “σκότωσε” με καλάθι 4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Οι Πειραιώτες εκτέλεσαν άσχημα τη δική τους τελευταία επίθεση και ο Μιλουτίνοφ αστόχησε σε τρίποντο, για το τελικό 81-80 υπέρ των Μονεγάσκων.

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 43-37, 62-63, 81-80

Τα στατιστικά των παικτών

Μονακό (Μαρκοϊσβίλι): Μπλόσομγκεϊμ 13 (6/6 δίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Τάις 13 (4/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντιάλο 8 (4/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χέις (0/4 δίποντα), Τάρπι 7 (1), Μπεγκαρίν 9 (4/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 7 ριμπάουντ), Νέντοβιτς 8 (2/9 σουτ, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Στράζελ 9 (3/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζέιμς 14 (3/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα)

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 6 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Γουορντ 10 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές), Παπανικολάου 5 (1), Ντόρσεϊ 19 (1/4 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πίτερς 17 (5/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Μιλουτίνοβ 13 (3/3 δίποντα, 7/9 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόσεφ 6 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Χολ, ΜακΚίσικ 1, Τζόουνς, Φουρνιέ 3 (1/6 σουτ)