Ολυμπιακός – Μονακό ανάλυση: Ο ουσιαστικός Τζόσεφ και ο κυρίαρχος Μιλουτίνοφ έφεραν την πρώτη νίκη στα πλέι οφ της Euroleague

Ο Ολυμπιακός έκανε άνετα το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague με τη Μονακό, κερδίζοντας 91-70 στο ΣΕΦ με τους Μιλουτίνοφ και Τζόσεφ να ξεχωρίζουν.

Ο Κόρι Τζόσεφ ήταν καταλυτικός στη νίκη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, είχε το πάθος και τη μαχητικότητα που χρειάζονται τέτοιου είδους παιχνίδια και απέδειξε ότι με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Μιλουτίνοφ απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι είναι ο κορυφαίος σέντερ της Ευρώπης. Κυριάρχησε κάτω από την μπασκέτα των Μονεγάσκων, εκθέτοντας σε πολλές φάσεις τον κακό Τάις και τον Χέιζ.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 20 πόντους. Ο Βούλγαρος φόργουορντ μπορεί να μην έκανε το καλύτερό του ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν, όμως απέδειξε το λόγο που πήρε το βραβείου του MVP, καθώς κατάφερε να κυριαρχίσει στο σκοράρισμα σε μία μέτρια γι’ αυτόν αναμέτρηση.

Οι Πειραιώτες αν εμφανιστούν το ίδιο έτοιμοι και στο 2ο παιχνίδι μπορεί εύκολα να πει κανείς ότι θα κάνουν το 2-0 στη σειρά και πλέον θα χρειάζονται μία νίκη στο Μονακό για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για το Final Four, που θα διεξαχθεί στις 22 με 24 Μαΐου στο T- Center.

Ο Τζόσεφ σε 18′ έκανε τα πάντα για τον Ολυμπιακό

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού έκανε με διαφορά το καλύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα των ερυθρολεύκων. Στα πρώτα του πλέι οφ στην Ευρώπη απέδειξε ότι έχει την εμπειρία να προσφέρει.

Δεν φοβήθηκε λεπτό και με το που πάτησε στο παρκέ έκανε τη διαφορά, δείχνοντας ότι αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα και δίκαια ο αντικαταστάτης του Γουόκαπ στο 2ο ροτέισον του Ολυμπιακού.

Ο Καναδός σε 18:35′ πέτυχε 13 πόντους, μοίρασε 4 ασίστ και είχε 20 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης, πίσω μόνο από τον MVP του αγώνα, Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Μιλουτίνοφ κυριάρχησε στο ΣΕΦ

Ο Σέρβος ψηλός του Ολυμπιακού έκανε τεράστιο παιχνίδι. Μάζεψε 10 ριμπάουντ με τα εξ’ αυτών να είναι επιθετικά και κατάφερε να «σβήσει» τους Τάις και Χέιζ, παρέα με τον Χολ, που είχε τρία μπλοκ στην αναμέτρηση.

Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ είχε 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης για να είναι ο κορυφαίος του αγώνα και αν συνεχίσει έτσι ο Ολυμπιακός δύσκολα θα χάσει έστω και έναν αγώνα στη σειρά κόντρα στους Μονεγάσκους.

Το πανόραμα της σειράς

Ολυμπιακός – Μονακό 1-0

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 30/4 21:00

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 5/5 20:45

Game 4*: Μονακό – Ολυμπιακός 7/5 20:30

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό 12/5 ή 13/5

* Αν χρειαστούν.