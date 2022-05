Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο ΣΕΦ για το Game 5 στα play off της Euroleague, υπό το βλέμμα και του ηγέτη των Μπρούκλιν Νετς, Κέβιν Ντουράντ.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του NBA είχε βρεθεί και στο Πριγκιπάτο για την προηγούμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων, αλλά ήρθε και στην Ελλάδα για να στηρίξει τον πρώην συμπαίκτη του και προσωπικό του φίλο, Μάικ Τζέιμς, ο οποίος και αγωνίζεται στους Μονεγάσκους.

Ο Ολυμπιακός έκανε πάντως σχετική ανάρτηση στα social media γράφοντας: “O σταρ του NBA Κέβιν Ντουράντ είναι στο γήπεδο!”, έγραψαν οι Πειραιώτες.

NBA star Kevin Durant is in the building! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #EveryGameMatters #OLYASM pic.twitter.com/3DoP1QxXmE