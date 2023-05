Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μονακό στα ημιτελικά του Final Four του Κάουνας, στο… δρόμο του για το 4ο “στέμμα” στη Euroleague.

Για 12η φορά στην ιστορία του, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε Final Four της Euroleague και η… πρωτάρα Μονακό είναι το εμπόδιό του, προς τον μεγάλο τελικό.

Μπροστά σε περίπου 5.000 φίλους τους, οι “ερυθρόλευκοι” θα προσπαθήσουν να κάνουν την πρώτη τους φετινή νίκη κόντρα στους Μονεγάσκους. Στη συνέχεια, θα γίνει γνωστός ο έτερος φιναλίστ, από το Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης.

Με ένα video που πόσταρε στα social media, η ΚΑΕ Ολυμπιακός προανήγγειλε τον “μεγάλο” ημιτελικό με την Μονακό. Το μονόλεπτο τρέιλερ έχει σαν “χαλί” στο ξεκίνημά του το “I want it all” των Queen.

The time has come!



F4 – Semifinal : #OlympiacosBC AS Monaco (18:00)



Let’s do this!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4Glory pic.twitter.com/5eLfY47Gc4