Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0: «Έλιωσε» τους Γερμανούς στο Φάληρο και απέχει ένα «τρίποντο» από τα playoffs του Champions League

Ο Ολυμπιακός πέτυχε τον πρώτο του στόχο! Η Μπάγερ Λεβερκούζεν ήταν ένας ζόρικος αντίπαλος, αλλά οι Πειραιώτες πήραν την πρώτη τους φετινή εντός έδρας νίκη στο “Γ. Καραϊσκάκης” για τη League Phase του Champions League, επικρατώντας με 2-0. Ένα ακόμα “τρίποντο” θέλουν οι ερυθρόλευκοι”, στο φινάλε αυτής της φάσης, για να εξασφαλίσουν θέση στα playoffs της διοργάνωσης. Καθοριστικός ο Τζολάκης με πολλές επεμβάσεις. Ο Ροντινέι τις ασίστ στα δυο γκολ της ελληνικής ομάδας. Μεγάλο ματς από Έσε και Ρέτσο.

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε με τη νίκη αυτή στους 8 βαθμούς, στη League Phase του Champions League και έκανε το πρώτο από τα δύο “βήματα” που χρειάζεται για να πάρει το εισιτήριο για τα playoffs της διοργάνωσης. Για να γίνει αυτό, οι Πειραιώτες θα πρέπει να φύγουν με τη νίκη από την έδρα του Άγιαξ, την ερχόμενη Τετάρτη (28.01.2026, 22:00, Newsit.gr), στο φινάλε της συγκεκριμένη φάσης του Ch. L..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το live του αγώνα

Η αναμέτρηση…

Η εκκίνηση του αγώνα ήταν ονειρεμένη για τον Ολυμπιακό. Μόλις στο 2′ η ομάδα του Μεντιλίμπαρ κατάφερε να κάνει το 1-0, με τον Κοστίνια να σκοράρει με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι. Οι ερυθρόλευκοι έβγαλαν… ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο, πηγαίνοντας με δύναμη στις προσωπικές μονομαχίες, με τον Ρέτσο να παίρνει κίτρινη κάρτα στο 5′.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπάγερ Λεβερκούζεν προσπάθησε να ξεπεράσει το σοκ που δέχθηκε και την ασφυκτική πίεση των γηπεδούχων καο λίγο έλειψε να πετύχει την ισοφάριση στο 10′. Ο Κουάνσα έπιασε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Τζολάκης έκανε σπουδαία επέμβαση. Ο Έλληνας πορτιέρε είπε και πάλι ένα μεγάλο “όχι” στο 16′, στο κοντινό σουτ του Βάσκεθ, κρατώντας απαραβίαστη την εστία του.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν απέκτησε την κατοχή της μπάλας, την κυκλοφόρησε γρήγορα, έβγαλε αυτοματισμούς και έπαιξε κυρίως από τη δεξιά πτέρυγα, με τον Λούκας Βάσκεθ να προκαλεί μεγάλα προβλήματα στην ερυθρόλευκη άμυνα. Η νέα μεγάλη φάση των Γερμανών, όμως, ήρθε από την αριστερή τους πτέρυγα, στο 25′. Έπειτα από ωραία κάθετη του Μάζα, ο Μπαντέ έκανε το παράλληλο γύρισμα από αριστερά, ο Κοφανέ έκανε την προβολή στη μικρή περιοχή, αλλά δεν βρήκε γεμάτα την μπάλα κι έτσι έφυγε άουτ

Ο Ολυμπιακός ανέβασε και πάλι “στροφές” μεσοεπιθετικά για λίγο και μάλιστα στο 30′ υπήρξαν φωνές για πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Τσικίνιο, με τον διαιτητή και το VAR να μη δίνουν κάτι. Στην άμυνα, όμως, οι Πειραιώτες συνέχισαν να εμφανίζουν προβλήματα, με τους Ρέτσο και Έσε να δίνουν πολλές “μάχες” και τον Τζολάκη να κατεβάζει “ρολά” στο 36′, βγάζοντας το φαλτσαριστό σουτ του Γκριμάλντο.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν τα έδωσε όλα για την ισοφάριση, αναγκάζοντας τον Τζολάκη να συνεχίσει τις μεγάλες επεμβάσεις, ενώ στο 44′ ο Βάσκεθ δεν μπόρεσε να σκοράρει με κοντινή προβολή και τον Έσε να βάζει σωτήριο τάκλιν, σε άλλη φάση. Τελικά, κόντρα στη ροή του αγώνα και με τον Μεντιλίμπαρ να έχει παράπονα από την εικόνα της ομάδας του, ο Ολυμπιακός έφτασε στο 2-0. Στο 45′ ο Ροντινέι έβγαλε την κάθετη, ο Ταρέμι έφυγε ανάμεσα στους δυο σέντερ μπακ των Γερμανών και πλάσαρε εύστοχα για το 2-0.

Το ματς απέκτησε ένα “τρελό” ρυθμό στην επανάληψη, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν να πιέζει με τους Μάζα και Γκριμάλντο, για να μειώσει στο σκορ και τον Ολυμπιακό να προσέχει τις επιθετικές μεταβάσεις των φιλοξενούμενων και να βγαίνει και αυτός μπροστά. Ο κόσμος των Πειραιωτών έπαιξε καθοριστικό ρόλο, στηρίζοντας με τα συνθήματά του, τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ. Καθοριστικός ήταν και ο Τζολάκης, που συνέχισε να υπερασπίζεται με επιτυχία την εστία του.

Ο Ολυμπιακός έγινε πιο προσεκτικός στο παιχνίδι του, αφού δέχθηκε περισσότερη πίεση, με την Λεβερκούζεν να κάνει και αλλαγές, για να γίνει πιο επιθετική. Διορθωτικές κινήσεις έγιναν και από τον Μεντιλίμπαρ, βάζοντας στο ματς Ελ Κααμπί, Μπιανκόν και Ντάνι Γκαρθία στις θέσεις των Ταρέμι, Μουζακίτης και Πιρόλα.

Το ματς μπήκε στην τελική του ευθεία με την Λεβερκούζεν να τα δίνει όλα, για να μειώσει στο σκορ και τον Τζολάκη να έχει νέα απίστευτη επέμβαση στο 80′, σε τετ-α-τετ με τον Σικ. Οι Γερμανοί προσπάθησαν να δώσουν πλάτος στο παιχνίδι τους, αλλά οι Πειραιώτες έμειναν προσηλωμένοι στο αμυντικό τους πλάνο, έδωσαν… ψυχή -με μπροστάρη τον Έσε- και πήραν την πρώτη τους εντός έδρας νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)

Βοηθοί: Ντανιέλε Μπιντόνι (Ιταλία), Στέφανο Αλάσιο (Ιταλία)

Τέταρτος: Ματέο Μαρκέτι (Ιταλία)

VAR: Μάρκο Ντι Μπέλο (Ιταλία), Λούκα Παϊρέτο (Ιταλία)