Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν live για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Ο Μπλάσβιτς ξεκινά κάτω από τα δοκάρια της Λεβερκούζεν, αφού ο Φλέκεν έχει μείνει εκτός λόγω τραυματισμού. Έτσι, αυτή θα είναι μόλις η 2η συμμετοχή του 34χρονου κίπερ τη φετινή σεζόν, ενώ στο πρωτο ματς που αγωνίστηκε έπαιξε μόλις για 30 λεπτά στην Bundesliga. Παράλληλα, εκτός έχει μείνει τόσο ο Νέιθαν Τέλα και ο Έντμοντ Ταπσόμπα. Έτσι, στην άμυνα ξεκινούν οι Μπαντέ, Άντριχ και Κουάνσα, με τους Γκριμάλντο και Λούκας Βάσκεθ ως φουλ μπακ