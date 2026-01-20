Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν live για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Το κατάμεστο "Γ. Καραϊσκάκης" θα προσπαθήσει να δώσει την απαραίτητη ώθηση στους Πειραιώτες, για να φτάσουν στη νίκη
ΦΩΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
7η αγωνιστική της League Phase
22:00, Newsit.gr, Cosmote Sports 2HD, MEGA
1 - 0
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν σε ένα… do or die ματς για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι Πειραιώτες έχουν 5 βαθμούς και θέλουν μόνο τη νίκη κόντρα, για να παίξουν τα… ρέστα τους για είσοδο στα playoffs, στον εκτός έδρας αγώνα με τον Άγιαξ, στο φινάλε της συγκεκριμένης φάσης της διοργάνωσης. Σε περίπτωση απώλειας βαθμών, οι Πειραιώτες θα ελαχιστοποιήσουν τις ελπίδες τους, για να συνεχίσουν να αγωνίζονται στην Ευρώπη.

22:28 | 20.01.2026
29'
Κίτρινη κάρτα στον Κοφανέ για πάτημα στον Ρέτσο
22:23 | 20.01.2026
25'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη Λεβερκούζεν

Έπειτα από ωραία κάθετη, ο Μπαντέ έκανε το παράλληλο γύρισμα από αριστερά και ο Κοφανέ έκανε την προβολή στη μικρή περιοχή, αλλά δεν πρόλαβε να τη βρει γεμάτα και η μπάλα έφυγε άουτ

22:22 | 20.01.2026
22:19 | 20.01.2026
21'

Η Λεβερκούζεν ανεβάσει... ρυθμούς σε τρεξίματα και μαρκαρίσματα, για να γίνει πιο ανταγωνιστική

22:18 | 20.01.2026
22:16 | 20.01.2026
16'
Νέα μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη

... με το ένα χέρι, σε κοντινό σουτ του Βάσκεθ, έξω αποό τη μικρή περιοχή του Ολυμπιακού και από θέση δεξιά

22:16 | 20.01.2026

Ο Ζέλσον Μαρτίνς για ένα ακόμα ευρωπαϊκό ματς "τραβάει" τον Ολυμπιακό στην επίθεση

22:15 | 20.01.2026
22:13 | 20.01.2026
13'

Ο Ζέλσον Μαρτίνς πάτησε περιοχή από τα αριστερά, αλλά ο Κουάνσα απομάκρυνε

22:10 | 20.01.2026
10'
Μεγάλη φάση για τη Λεβερκούζεν

Σπουδαία επέμβαση του Τζολάκη σε σουτ του Κουάνσα μέσα από τη μεγάλη περιοχή - Κρατά όρθιο τον Ολυμπιακό!

22:08 | 20.01.2026

Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι 24ος στη βαθμολογία της League Phase

22:06 | 20.01.2026
22:06 | 20.01.2026
5'
Κίτρινη κάρτα για τον Ρέτσο
22:02 | 20.01.2026
2'
ΓΚΟΟΟΟΟΛ για τον Ολυμπιακό, 1-0 με κεφαλιά του Κοστίνια, μετά από εκτέλεση κόρνερ
22:00 | 20.01.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:58 | 20.01.2026

Ας θυμηθούμε τις ενδεκάδες των δυο ομάδων:

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ρόντινεϊ, Ταρέμι.

Λεβερκούζεν: Μπλάσβιτς, Άντριχ, Μπαντέ, Κουάνσα, Γκαρσία, Φερνάντες, Γκριμάλντο, Βάθκεθ, Ποκού, Μάζα, Κοφανέ.

21:57 | 20.01.2026

Ακούγεται ο ύμνος του Champions League

21:55 | 20.01.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

21:52 | 20.01.2026

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ετοιμάσει κορεό, στην εξέδρα των οργανωμένων, που θα το δούμε πριν την έναρξη του αγώνα

21:51 | 20.01.2026
21:41 | 20.01.2026

Οι δυο ομάδες έχουν ολοκληρώσει την προθέρμανσή τους

21:40 | 20.01.2026

Στο "Καραϊσκάκης" βρίσκεται ο Νταβίντ Φουστέρ

21:39 | 20.01.2026

Ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει sold out

21:39 | 20.01.2026
21:39 | 20.01.2026

Η Λεβερκούζεν έχει σκοράρει πρώτη στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια της

21:38 | 20.01.2026

Την ίδια στιγμή, η Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι αήττητη στα εκτός έδρας παιχνίδια της στο φετινό Champions League και οδεύει προς την κρίσιμη αναμέτρηση έχοντας εννέα βαθμούς και από την 20η θέση του βαθμολογικού πίνακα (2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα). Στη Γερμανία, όμως, οι «ασπιρίνες» δεν τα πηγαίνουν καλά, έχοντας συνεχείς ήττες στην Bundesliga υπό την καθοδήγηση του Κάσπερ Χιούλμαντ

21:38 | 20.01.2026

Μέσω της πρόκρισης στην ενδιάμεση φάση των πλέι οφ του φετινού Champions League και της επίδρασης που θα έχει αυτή η επιτυχία στον συλλογικό του συντελεστή, ο Ολυμπιακός θα εξασφαλίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την απευθείας συμμετοχή του στην επόμενη League Phase του Champions League 2026-27, αν βεβαίως κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα

21:38 | 20.01.2026

Με νίκη απόψε στο sold out «Καραϊσκάκης» θα μείνει… ζωντανή για είσοδο στα playoffs της διοργάνωσης -που ακολουθούν- δίνοντας το τελευταίο της και κρίσιμο ματς της League Phase, στην έδρα του Άγιαξ

21:37 | 20.01.2026

Ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει πέντε βαθμούς στα έξι έως τώρα παιχνίδια του στη League Phase του Champions League (τρεις ήττες, δύο ισοπαλίες, μία νίκη)

21:36 | 20.01.2026

Σε ματς που προηγήθηκε, η Κλαμπ Μπριζ πέρασε με 4-1 από την έδρα της Καϊράτ Αλμάτι

21:36 | 20.01.2026
21:35 | 20.01.2026

Ο Μπλάσβιτς ξεκινά κάτω από τα δοκάρια της Λεβερκούζεν, αφού ο Φλέκεν έχει μείνει εκτός λόγω τραυματισμού. Έτσι, αυτή θα είναι μόλις η 2η συμμετοχή του 34χρονου κίπερ τη φετινή σεζόν, ενώ στο πρωτο ματς που αγωνίστηκε έπαιξε μόλις για 30 λεπτά στην Bundesliga. Παράλληλα, εκτός έχει μείνει τόσο ο Νέιθαν Τέλα και ο Έντμοντ Ταπσόμπα. Έτσι, στην άμυνα ξεκινούν οι Μπαντέ, Άντριχ και Κουάνσα, με τους Γκριμάλντο και Λούκας Βάσκεθ ως φουλ μπακ

21:34 | 20.01.2026

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει στη διάθεσή του τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού, αλλά δεν θα ξεκινήσει βασικός (επέστρεψε πριν λίγες ώρες από το… Copa Africa). Στον πάγκο βρίσκεται και ο Ποντένσε, που δεν βρίσκεται σε περίοδο φόρμας, με τον Βάσκο τεχνικό να βάζει τον Ροντινέι στη θέση του και τον Κοστίνια στο δεξί άκρο της άμυνας των Πειραιωτών

21:34 | 20.01.2026

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)

Βοηθοί: Ντανιέλε Μπιντόνι (Ιταλία), Στέφανο Αλάσιο (Ιταλία)

Τέταρτος: Ματέο Μαρκέτι (Ιταλία)

VAR: Μάρκο Ντι Μπέλο (Ιταλία), Λούκα Παϊρέτο (Ιταλία)

21:33 | 20.01.2026

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Μπότης, Ποντένσε, Μπρούνο.

Στον πάγκο για τους Γερμανούς οι Λομπ, Σλιχ, Τίλμαν, Αρτούρ, Σικ, Ταπέ, Κάλμπριθ, Μπελοσιάν

21:33 | 20.01.2026
21:33 | 20.01.2026

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Έσε, Μουζακίτης - Ζέλσον, Τσικίνιο, Ροντινέι - Ταρέμι.

Λεβερκούζεν (Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς - Μπαντέ, Άντριχ, Κουάνσα - Βάσκεθ, Γκαρθία, Φερνάντες, Γκριμάλδο - Ποκού, Κοφανέ, Μάζα.

21:30 | 20.01.2026
Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του αγώνα
21:30 | 20.01.2026
21:30 | 20.01.2026

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται μόνο νίκη για να ελπίζει σε συνέχεια στη διοργάνωση

21:30 | 20.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League

21:26 | 20.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
128
126
99
74
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo