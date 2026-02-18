Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν: Παρουσιάστηκαν οι φανέλες των δύο ομάδων για τη «μάχη» του «Καραϊσκάκης»

Με την ερυθρόλευκη εμφάνιση ο Ολυμπιακός στο Champions League
Η φανέλα του Ολυμπιακού
Η φανέλα του Ολυμπιακού στο Champions League (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει απόψε (18/02/26, 22:00, Live από το Newsit.gr) την Μπάγερ Λεβερκούζεν σε ένα σπουδαίο ματς για τα πλέι οφ του Champions League και οι δύο ομάδες έκαναν γνωστές τις φανέλες που θα φορέσουν στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, στο γήπεδο “Καραϊσκάκης”.

Σε σχετική του ανάρτηση στα social media, ο Ολυμπιακός παρουσίασε τις δύο φανέλες δίπλα δίπλα στο “Καραϊσκάκης”, με τους Πειραιώτες να έχουν επιλέξει την κλασική ερυθρόλευκη και την Μπάγερ Λεβερκούζεν να εμφανίζεται με μαύρη φανέλα και σκούρα κόκκινη ρίγα.

Ο Ολυμπιακός θα “μονομαχήσει” για δεύτερη φορά φέτος με τις “ασπιρίνες”, αλλά αυτό είναι το πρώτο ματς για τα πλέι οφ και θα ακολουθήσει ρεβάνς στο Λεβερκούζεν.

“Είστε έτοιμοι για μία ακόμη θρυλική βραδιά στο Champions League;”, έγραψαν στη λεζάντα της ανάρτησής τους οι Πειραιώτες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
99
98
96
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo