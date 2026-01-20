Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0 τελικό: Μεγάλη νίκη στο “Καραϊσκάκης” για τους Πειραιώτες

Την ίδια στιγμή, η Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι αήττητη στα εκτός έδρας παιχνίδια της στο φετινό Champions League και οδεύει προς την κρίσιμη αναμέτρηση έχοντας εννέα βαθμούς και από την 20η θέση του βαθμολογικού πίνακα (2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα). Στη Γερμανία, όμως, οι «ασπιρίνες» δεν τα πηγαίνουν καλά, έχοντας συνεχείς ήττες στην Bundesliga υπό την καθοδήγηση του Κάσπερ Χιούλμαντ