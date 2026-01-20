Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0 τελικό: Μεγάλη νίκη στο “Καραϊσκάκης” για τους Πειραιώτες

Πρώτη εντός έδρας νίκη για τους Πειραιώτες τη φετινή σεζόν στο Champions League
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
7η αγωνιστική της League Phase
22:00, Newsit.gr, Cosmote Sports 2HD, MEGA
2 - 0
τελικό
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός πήρε καθοριστική νίκη στο Φάληρο επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0 για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ανέβηκε στους 8 βαθμούς και θα πάει για τη νίκη στην έδρα του Άγιαξ, προκειμένου να περάσει στα playoffs της διοργάνωσης.

00:00 | 21.01.2026
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
23:49 | 20.01.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για τον Ολυμπιακό με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο "Καραϊσκάκης"
23:42 | 20.01.2026
90'

Έφυγε άουτ το φαλτσαριστό σουτ του Γκαρσία

23:42 | 20.01.2026
23:40 | 20.01.2026
23:39 | 20.01.2026
80'

Τσικίνιο και Ροντινέι φαίνεται πως αντιμετωπίζουν πρόβλημα και βρίσκονται πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο

23:39 | 20.01.2026
80'
Απίστευτη επέμβαση του Τζολάκη σε τετ-α-τετ με τον Σικ
23:33 | 20.01.2026
80'
Αλλαγή για τον Ολυμπιακό

ο Μπρούνο στη θέση του Ζέλσον

23:32 | 20.01.2026
73'
Τριπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Ταρέμι, Μουζακίτης και Πιρόλα έξω, Ελ Κααμπί, Μπιανκόν και Ντάνι Γκαρθία μέσα

23:30 | 20.01.2026
73'
Κίτρινη κάρτα στον Ταρέμι
23:29 | 20.01.2026
70'
Αλλαγές για την Λεβερκούζεν

Μάσα και Κοφάν εκτός, μέσα Αρτούρ και Σικ

23:27 | 20.01.2026
69'

Καθοριστικό τάκλιν του Ρέτσου σε σουτ του Τίλμαν εντός ,εγάλης περιοχής και από θέση αριστερά

23:17 | 20.01.2026
23:16 | 20.01.2026
58'
Αλλαγή για τη Λεβερκούζεν

Ο Τίλμαν στη θέση του Βάσκεθ

23:15 | 20.01.2026
57'

Πάνω από το τείχος και ρτο οριζόντιο δοκάρι πέρασε η μπάλα, στην εκτέλεση φάουλ του Τσικίνιο

23:13 | 20.01.2026
56'

Φάουλ στον Ροντινέι - Η μπάλα θα στηθεί έξω από τη μεγάλη περιοχή, σε καλό σημείο

23:12 | 20.01.2026
54'

Πάω στον Έσε το σουτ του Μάζα - Στο έδαφος ο Αργεντινός μέσος

23:10 | 20.01.2026
52'

Το ματς παίρνει "τρελό" ρυθμό

23:09 | 20.01.2026

Ο Έσε συνεχίζει να τρέχει παντού και να μαρκάρει

23:08 | 20.01.2026
50'

Καθοριστική παρέμβαση του Κοστίνια με κεφαλιά

23:06 | 20.01.2026
47'
Μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη με το ένα πόδι

Ο Φερνάντες πέρασε κάθετα την μπάλα για τον Μάζα, ο οποίος εκτέλεσε με το αριστερό από δύσκολη γωνία, με το Τζολάκη να βρίσκει την μπάλα ελάχιστα με το πόδι και αυτή να φεύγει εκτός εστίας

23:04 | 20.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
23:03 | 20.01.2026

Ο Ολυμπιακός πέτυχε από ένα γκολ σε έναρξη και λ΄γξη στο πρώτο ημίχροξο, χωρίς να ικανοποιήσει με την εικόνα τιου. μεγάλες επεμβάσεις από τον Τζολάκη στο 45λεπτο

22:57 | 20.01.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

22:53 | 20.01.2026
22:52 | 20.01.2026
22:48 | 20.01.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ (2-0)
22:47 | 20.01.2026
45+1'
ΓΚΟΟΟΟΟΛΛΛΛ για τον Ολυμπιακό, 2-0 με τον Ταρέμι
22:46 | 20.01.2026
45'
Νέα μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη σε τετ-α-τετ

στη συνέχεια υπήρξε πλασέ έξω από την περιοχή, αλλά ο Έλληνας πορτιέρε μπλόκαρε εύκολα

22:42 | 20.01.2026
44'
Νέα μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη Λεβερκούζεν

Ο Μάζα έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Βάσκεθ στο δεύτερο δοκάρι και εξ επαφής δε βρήκε εστία με προβολή

22:42 | 20.01.2026
22:40 | 20.01.2026
22:38 | 20.01.2026
38'

Καθοριστικό τάκλιν του έσε σε αντίπαλο, μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού

22:32 | 20.01.2026
36'
Μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη

... σε φαλτσαριστό σουτ του Γκριμάλντο, έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού

22:31 | 20.01.2026
30'

Ο Ολυμπιακός φώναξε για πέναλτι, σε μαρκάρισμα στον Τσικίνιο, αλλά διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι

22:30 | 20.01.2026
22:28 | 20.01.2026
29'
Κίτρινη κάρτα στον Κοφανέ για πάτημα στον Ρέτσο
22:23 | 20.01.2026
25'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη Λεβερκούζεν

Έπειτα από ωραία κάθετη, ο Μπαντέ έκανε το παράλληλο γύρισμα από αριστερά και ο Κοφανέ έκανε την προβολή στη μικρή περιοχή, αλλά δεν πρόλαβε να τη βρει γεμάτα και η μπάλα έφυγε άουτ

22:22 | 20.01.2026
22:19 | 20.01.2026
21'

Η Λεβερκούζεν ανεβάσει... ρυθμούς σε τρεξίματα και μαρκαρίσματα, για να γίνει πιο ανταγωνιστική

22:18 | 20.01.2026
22:16 | 20.01.2026
16'
Νέα μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη

... με το ένα χέρι, σε κοντινό σουτ του Βάσκεθ, έξω αποό τη μικρή περιοχή του Ολυμπιακού και από θέση δεξιά

22:16 | 20.01.2026

Ο Ζέλσον Μαρτίνς για ένα ακόμα ευρωπαϊκό ματς "τραβάει" τον Ολυμπιακό στην επίθεση

22:15 | 20.01.2026
22:13 | 20.01.2026
13'

Ο Ζέλσον Μαρτίνς πάτησε περιοχή από τα αριστερά, αλλά ο Κουάνσα απομάκρυνε

22:10 | 20.01.2026
10'
Μεγάλη φάση για τη Λεβερκούζεν

Σπουδαία επέμβαση του Τζολάκη σε σουτ του Κουάνσα μέσα από τη μεγάλη περιοχή - Κρατά όρθιο τον Ολυμπιακό!

22:08 | 20.01.2026

Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι 24ος στη βαθμολογία της League Phase

22:06 | 20.01.2026
22:06 | 20.01.2026
5'
Κίτρινη κάρτα για τον Ρέτσο
22:02 | 20.01.2026
2'
ΓΚΟΟΟΟΟΛ για τον Ολυμπιακό, 1-0 με κεφαλιά του Κοστίνια, μετά από εκτέλεση κόρνερ
22:00 | 20.01.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
21:58 | 20.01.2026

Ας θυμηθούμε τις ενδεκάδες των δυο ομάδων:

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ρόντινεϊ, Ταρέμι.

Λεβερκούζεν: Μπλάσβιτς, Άντριχ, Μπαντέ, Κουάνσα, Γκαρσία, Φερνάντες, Γκριμάλντο, Βάθκεθ, Ποκού, Μάζα, Κοφανέ.

21:57 | 20.01.2026

Ακούγεται ο ύμνος του Champions League

21:55 | 20.01.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

21:52 | 20.01.2026

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ετοιμάσει κορεό, στην εξέδρα των οργανωμένων, που θα το δούμε πριν την έναρξη του αγώνα

21:51 | 20.01.2026
21:41 | 20.01.2026

Οι δυο ομάδες έχουν ολοκληρώσει την προθέρμανσή τους

21:40 | 20.01.2026

Στο "Καραϊσκάκης" βρίσκεται ο Νταβίντ Φουστέρ

21:39 | 20.01.2026

Ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει sold out

21:39 | 20.01.2026
21:39 | 20.01.2026

Η Λεβερκούζεν έχει σκοράρει πρώτη στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια της

21:38 | 20.01.2026

Την ίδια στιγμή, η Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι αήττητη στα εκτός έδρας παιχνίδια της στο φετινό Champions League και οδεύει προς την κρίσιμη αναμέτρηση έχοντας εννέα βαθμούς και από την 20η θέση του βαθμολογικού πίνακα (2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα). Στη Γερμανία, όμως, οι «ασπιρίνες» δεν τα πηγαίνουν καλά, έχοντας συνεχείς ήττες στην Bundesliga υπό την καθοδήγηση του Κάσπερ Χιούλμαντ

21:38 | 20.01.2026

Μέσω της πρόκρισης στην ενδιάμεση φάση των πλέι οφ του φετινού Champions League και της επίδρασης που θα έχει αυτή η επιτυχία στον συλλογικό του συντελεστή, ο Ολυμπιακός θα εξασφαλίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την απευθείας συμμετοχή του στην επόμενη League Phase του Champions League 2026-27, αν βεβαίως κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα

21:38 | 20.01.2026

Με νίκη απόψε στο sold out «Καραϊσκάκης» θα μείνει… ζωντανή για είσοδο στα playoffs της διοργάνωσης -που ακολουθούν- δίνοντας το τελευταίο της και κρίσιμο ματς της League Phase, στην έδρα του Άγιαξ

21:37 | 20.01.2026

Ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει πέντε βαθμούς στα έξι έως τώρα παιχνίδια του στη League Phase του Champions League (τρεις ήττες, δύο ισοπαλίες, μία νίκη)

21:36 | 20.01.2026

Σε ματς που προηγήθηκε, η Κλαμπ Μπριζ πέρασε με 4-1 από την έδρα της Καϊράτ Αλμάτι

21:36 | 20.01.2026
21:35 | 20.01.2026

Ο Μπλάσβιτς ξεκινά κάτω από τα δοκάρια της Λεβερκούζεν, αφού ο Φλέκεν έχει μείνει εκτός λόγω τραυματισμού. Έτσι, αυτή θα είναι μόλις η 2η συμμετοχή του 34χρονου κίπερ τη φετινή σεζόν, ενώ στο πρωτο ματς που αγωνίστηκε έπαιξε μόλις για 30 λεπτά στην Bundesliga. Παράλληλα, εκτός έχει μείνει τόσο ο Νέιθαν Τέλα και ο Έντμοντ Ταπσόμπα. Έτσι, στην άμυνα ξεκινούν οι Μπαντέ, Άντριχ και Κουάνσα, με τους Γκριμάλντο και Λούκας Βάσκεθ ως φουλ μπακ

21:34 | 20.01.2026

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει στη διάθεσή του τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού, αλλά δεν θα ξεκινήσει βασικός (επέστρεψε πριν λίγες ώρες από το… Copa Africa). Στον πάγκο βρίσκεται και ο Ποντένσε, που δεν βρίσκεται σε περίοδο φόρμας, με τον Βάσκο τεχνικό να βάζει τον Ροντινέι στη θέση του και τον Κοστίνια στο δεξί άκρο της άμυνας των Πειραιωτών

21:34 | 20.01.2026

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)

Βοηθοί: Ντανιέλε Μπιντόνι (Ιταλία), Στέφανο Αλάσιο (Ιταλία)

Τέταρτος: Ματέο Μαρκέτι (Ιταλία)

VAR: Μάρκο Ντι Μπέλο (Ιταλία), Λούκα Παϊρέτο (Ιταλία)

21:33 | 20.01.2026

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Μπότης, Ποντένσε, Μπρούνο.

Στον πάγκο για τους Γερμανούς οι Λομπ, Σλιχ, Τίλμαν, Αρτούρ, Σικ, Ταπέ, Κάλμπριθ, Μπελοσιάν

21:33 | 20.01.2026
21:33 | 20.01.2026

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Έσε, Μουζακίτης - Ζέλσον, Τσικίνιο, Ροντινέι - Ταρέμι.

Λεβερκούζεν (Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς - Μπαντέ, Άντριχ, Κουάνσα - Βάσκεθ, Γκαρθία, Φερνάντες, Γκριμάλδο - Ποκού, Κοφανέ, Μάζα.

21:30 | 20.01.2026
Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του αγώνα
21:30 | 20.01.2026
21:30 | 20.01.2026

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται μόνο νίκη για να ελπίζει σε συνέχεια στη διοργάνωση

21:30 | 20.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League

21:26 | 20.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
