Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0 τελικό: Μεγάλη νίκη στο “Καραϊσκάκης” για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός πήρε καθοριστική νίκη στο Φάληρο επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0 για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ανέβηκε στους 8 βαθμούς και θα πάει για τη νίκη στην έδρα του Άγιαξ, προκειμένου να περάσει στα playoffs της διοργάνωσης.
Έφυγε άουτ το φαλτσαριστό σουτ του Γκαρσία
Τσικίνιο και Ροντινέι φαίνεται πως αντιμετωπίζουν πρόβλημα και βρίσκονται πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο
ο Μπρούνο στη θέση του Ζέλσον
Ταρέμι, Μουζακίτης και Πιρόλα έξω, Ελ Κααμπί, Μπιανκόν και Ντάνι Γκαρθία μέσα
Μάσα και Κοφάν εκτός, μέσα Αρτούρ και Σικ
Καθοριστικό τάκλιν του Ρέτσου σε σουτ του Τίλμαν εντός ,εγάλης περιοχής και από θέση αριστερά
Ο Τίλμαν στη θέση του Βάσκεθ
Πάνω από το τείχος και ρτο οριζόντιο δοκάρι πέρασε η μπάλα, στην εκτέλεση φάουλ του Τσικίνιο
Φάουλ στον Ροντινέι - Η μπάλα θα στηθεί έξω από τη μεγάλη περιοχή, σε καλό σημείο
Πάω στον Έσε το σουτ του Μάζα - Στο έδαφος ο Αργεντινός μέσος
Το ματς παίρνει "τρελό" ρυθμό
Ο Έσε συνεχίζει να τρέχει παντού και να μαρκάρει
Καθοριστική παρέμβαση του Κοστίνια με κεφαλιά
Ο Φερνάντες πέρασε κάθετα την μπάλα για τον Μάζα, ο οποίος εκτέλεσε με το αριστερό από δύσκολη γωνία, με το Τζολάκη να βρίσκει την μπάλα ελάχιστα με το πόδι και αυτή να φεύγει εκτός εστίας
Ο Ολυμπιακός πέτυχε από ένα γκολ σε έναρξη και λ΄γξη στο πρώτο ημίχροξο, χωρίς να ικανοποιήσει με την εικόνα τιου. μεγάλες επεμβάσεις από τον Τζολάκη στο 45λεπτο
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
στη συνέχεια υπήρξε πλασέ έξω από την περιοχή, αλλά ο Έλληνας πορτιέρε μπλόκαρε εύκολα
Ο Μάζα έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Βάσκεθ στο δεύτερο δοκάρι και εξ επαφής δε βρήκε εστία με προβολή
Καθοριστικό τάκλιν του έσε σε αντίπαλο, μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού
... σε φαλτσαριστό σουτ του Γκριμάλντο, έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός φώναξε για πέναλτι, σε μαρκάρισμα στον Τσικίνιο, αλλά διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι
Έπειτα από ωραία κάθετη, ο Μπαντέ έκανε το παράλληλο γύρισμα από αριστερά και ο Κοφανέ έκανε την προβολή στη μικρή περιοχή, αλλά δεν πρόλαβε να τη βρει γεμάτα και η μπάλα έφυγε άουτ
Η Λεβερκούζεν ανεβάσει... ρυθμούς σε τρεξίματα και μαρκαρίσματα, για να γίνει πιο ανταγωνιστική
... με το ένα χέρι, σε κοντινό σουτ του Βάσκεθ, έξω αποό τη μικρή περιοχή του Ολυμπιακού και από θέση δεξιά
Ο Ζέλσον Μαρτίνς για ένα ακόμα ευρωπαϊκό ματς "τραβάει" τον Ολυμπιακό στην επίθεση
Ο Ζέλσον Μαρτίνς πάτησε περιοχή από τα αριστερά, αλλά ο Κουάνσα απομάκρυνε
Σπουδαία επέμβαση του Τζολάκη σε σουτ του Κουάνσα μέσα από τη μεγάλη περιοχή - Κρατά όρθιο τον Ολυμπιακό!
Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι 24ος στη βαθμολογία της League Phase
Ας θυμηθούμε τις ενδεκάδες των δυο ομάδων:
Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ρόντινεϊ, Ταρέμι.
Λεβερκούζεν: Μπλάσβιτς, Άντριχ, Μπαντέ, Κουάνσα, Γκαρσία, Φερνάντες, Γκριμάλντο, Βάθκεθ, Ποκού, Μάζα, Κοφανέ.
Ακούγεται ο ύμνος του Champions League
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ετοιμάσει κορεό, στην εξέδρα των οργανωμένων, που θα το δούμε πριν την έναρξη του αγώνα
Η Μπάγερ Λεβερκούζεν έστειλε το δικό της μήνυμα από το κέντρο της Αθήνας: "Εκεί που η ιστορία συναντά την ιστορία"
Οι δυο ομάδες έχουν ολοκληρώσει την προθέρμανσή τους
Στο "Καραϊσκάκης" βρίσκεται ο Νταβίντ Φουστέρ
Ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει sold out
Η Λεβερκούζεν έχει σκοράρει πρώτη στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια της
Την ίδια στιγμή, η Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι αήττητη στα εκτός έδρας παιχνίδια της στο φετινό Champions League και οδεύει προς την κρίσιμη αναμέτρηση έχοντας εννέα βαθμούς και από την 20η θέση του βαθμολογικού πίνακα (2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα). Στη Γερμανία, όμως, οι «ασπιρίνες» δεν τα πηγαίνουν καλά, έχοντας συνεχείς ήττες στην Bundesliga υπό την καθοδήγηση του Κάσπερ Χιούλμαντ
Μέσω της πρόκρισης στην ενδιάμεση φάση των πλέι οφ του φετινού Champions League και της επίδρασης που θα έχει αυτή η επιτυχία στον συλλογικό του συντελεστή, ο Ολυμπιακός θα εξασφαλίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την απευθείας συμμετοχή του στην επόμενη League Phase του Champions League 2026-27, αν βεβαίως κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα
Με νίκη απόψε στο sold out «Καραϊσκάκης» θα μείνει… ζωντανή για είσοδο στα playoffs της διοργάνωσης -που ακολουθούν- δίνοντας το τελευταίο της και κρίσιμο ματς της League Phase, στην έδρα του Άγιαξ
Ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει πέντε βαθμούς στα έξι έως τώρα παιχνίδια του στη League Phase του Champions League (τρεις ήττες, δύο ισοπαλίες, μία νίκη)
Σε ματς που προηγήθηκε, η Κλαμπ Μπριζ πέρασε με 4-1 από την έδρα της Καϊράτ Αλμάτι
Ο Μπλάσβιτς ξεκινά κάτω από τα δοκάρια της Λεβερκούζεν, αφού ο Φλέκεν έχει μείνει εκτός λόγω τραυματισμού. Έτσι, αυτή θα είναι μόλις η 2η συμμετοχή του 34χρονου κίπερ τη φετινή σεζόν, ενώ στο πρωτο ματς που αγωνίστηκε έπαιξε μόλις για 30 λεπτά στην Bundesliga. Παράλληλα, εκτός έχει μείνει τόσο ο Νέιθαν Τέλα και ο Έντμοντ Ταπσόμπα. Έτσι, στην άμυνα ξεκινούν οι Μπαντέ, Άντριχ και Κουάνσα, με τους Γκριμάλντο και Λούκας Βάσκεθ ως φουλ μπακ
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει στη διάθεσή του τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού, αλλά δεν θα ξεκινήσει βασικός (επέστρεψε πριν λίγες ώρες από το… Copa Africa). Στον πάγκο βρίσκεται και ο Ποντένσε, που δεν βρίσκεται σε περίοδο φόρμας, με τον Βάσκο τεχνικό να βάζει τον Ροντινέι στη θέση του και τον Κοστίνια στο δεξί άκρο της άμυνας των Πειραιωτών
Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)
Βοηθοί: Ντανιέλε Μπιντόνι (Ιταλία), Στέφανο Αλάσιο (Ιταλία)
Τέταρτος: Ματέο Μαρκέτι (Ιταλία)
VAR: Μάρκο Ντι Μπέλο (Ιταλία), Λούκα Παϊρέτο (Ιταλία)
Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Μπότης, Ποντένσε, Μπρούνο.
Στον πάγκο για τους Γερμανούς οι Λομπ, Σλιχ, Τίλμαν, Αρτούρ, Σικ, Ταπέ, Κάλμπριθ, Μπελοσιάν
Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Έσε, Μουζακίτης - Ζέλσον, Τσικίνιο, Ροντινέι - Ταρέμι.
Λεβερκούζεν (Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς - Μπαντέ, Άντριχ, Κουάνσα - Βάσκεθ, Γκαρθία, Φερνάντες, Γκριμάλδο - Ποκού, Κοφανέ, Μάζα.
Ο Ολυμπιακός χρειάζεται μόνο νίκη για να ελπίζει σε συνέχεια στη διοργάνωση
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League