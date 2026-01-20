Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Κοστίνια έβαλε από νωρίς “φωτιά” στο “Καραϊσκάκης”, κάνοντας το 1-0 στο ματς.

Μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα, ο Κοστίνια έκανε φοβερό άλμα μέσα στην περιοχή της Μπάγερ Λεβερκούζεν και νίκησε άπαντες στον αέρα μετά από κόρνερ, για να σκοράρει στο ματς για τον Ολυμπιακό και να του δώσει το προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Το γκολ του αριστερού μπακ των Πειραιωτών σήκωσε έτσι εξ αρχής τον κόσμο στο… πόδι στο κατάμεστο “Καραϊσκάκης”, όπου η ατμόσφαιρα ήταν ήδη εντυπωσιακή από την πρώτη στιγμή.

Προβάδισμα από την αρχή του αγώνα πήρε έτσι ο Ολυμπιακός.