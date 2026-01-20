Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν: Το γκολ του Κοστίνια για το 1-0 των Πειραιωτών

«Πάγωσε» τους Γερμανούς στην πρώτη φάση του αγώνα ο Ολυμπιακός
Ο Κοστίνια πανηγυρίζει το γκολ του στο Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
Ο Κοστίνια πανηγυρίζει το γκολ του στο Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Κοστίνια έβαλε από νωρίς “φωτιά” στο “Καραϊσκάκης”, κάνοντας το 1-0 στο ματς.

Μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα, ο Κοστίνια έκανε φοβερό άλμα μέσα στην περιοχή της Μπάγερ Λεβερκούζεν και νίκησε άπαντες στον αέρα μετά από κόρνερ, για να σκοράρει στο ματς για τον Ολυμπιακό και να του δώσει το προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Το γκολ του αριστερού μπακ των Πειραιωτών σήκωσε έτσι εξ αρχής τον κόσμο στο… πόδι στο κατάμεστο “Καραϊσκάκης”, όπου η ατμόσφαιρα ήταν ήδη εντυπωσιακή από την πρώτη στιγμή.

Προβάδισμα από την αρχή του αγώνα πήρε έτσι ο Ολυμπιακός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
128
126
99
74
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo