Τη μνήμη του αδικοχαμένου Κόμπι Μπράιαντ τίμησαν Ολυμπιακός και Μπασκόνια, πριν την έναρξη της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 22η αγωνιστική της Euroleague στο ΣΕΦ. Οι δύο ομάδες υπέπεσαν σε παραβάσεις των 24” (Ολυμπιακός) και 8” (Μπασκόνια) προς τιμή του θρυλικούς NBAer, που έφυγε από τη ζωή και φορούσε αυτούς τους αριθμούς στη φανέλα του σε όλη του την καριέρα. Μίαν κίνηση στην οποία έχουν προχωρήσει και θα προχωρήσουν κι άλλες ομάδες σε κάθε διοργάνωση παγκοσμίως.

Both @olympiacosbc and @Baskonia start the game with a 24 second violation and an 8 second back court violation in memory of the late Kobe Bryant 🙏#GameON pic.twitter.com/iSCPkuzfv6

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 30, 2020