Ολυμπιακός: Ο Άλβαρο Ρούμπιο είναι ο εκλεκτός για προπονητής της Β’ ομάδας

Ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρουν στην Ισπανία, βρήκε τον αντικαταστάτη του Ρομέν Πιτό για τη θέση του προπονητή της Β’ ομάδας του, με τον Άλβαρο Ρούμπιο να είναι έτοιμος να αναλάβει.

Ο Άλβαρο Ρούμπιο, που είναι πρώην παίκτης του Μεντιλίμπαρ, έχει την έγκριση του Ανδαλουσιανού για να αναλάβει τη θέση του προπονητή της δεύτερης ομάδας του Ολυμπιακού, που αγωνίζεται στη Super Leaguen 2.

Ο Ισπανός είχε βρεθεί στον πάγκο της Βαγιαδολίδ στην τελευταία του δουλειά και όπως αναφέρουν στην Ισπανία, θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού Β’, παίρνοντας μαζί του και τους συνεργάτες τους από τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ.

Για πρώτη φορά ο 46χρονος προπονητής θα φύγει από τη Βαγιαδολίδ, αν ευσταθεί το δημοσίευμα από την ιβηρική χρσόνησο, καθώς μέχρι πρότινος έχει περάσει από όλες τις θέσεις του πάγκου της ομάδας.