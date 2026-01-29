Ολυμπιακός: Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στις κερκίδες της «Johan Cruyff Arena» μέσω βιντεοκλήσης

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μπορεί να μην ήταν στο γήπεδο του Άγιαξ για να παρακολουθήσει από κοντά την πρόκριση του Ολυμπιακού στα νοκ άουτ του Champions League, όμως έκανε βιντεοκλήση με φίλο του για να ζήσει τον παλμό.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει 2-1 στην έδρα του Άγιαξ με την αύρα του Γιώργου Μπαρτζώκα να φτάνει μέχρι τη «Johan Cruyff Arena», αφού έκανε βιντεοκλήση με τον Λευτέρη Χρυσοφάκη, ο οποίος είναι χρηματοδότης του τμήματος βόλεϊ των ερυθρολεύκων.

Δεν θα μπορούσε να λείψει ο προπονητής του μπασκετικού Ολυμπιακού από την σπουδαία βραδιά της αγαπημένης του ομάδας, έστω και με αυτόν τον τρόπο.