Ολυμπιακός: «Ο Γουίλιαν απόψε στην Ελλάδα για να μιλήσει με τους Πειραιώτες» γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Ο Γουίλιαν έρχεται στην Ελλάδα για να μιλήσει με τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (1/09/24), όπως αποκάλυψε ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ολυμπιακός έχει καταλήξει στον Γουίλιαν για την θέση του εξτρέμ, με τους Πειραιώτες να θέλουν να κάνουν δικό τους τον έμπειρο ποδοσφαιριστή. Ο Βραζιλιάνος μάλιστα αναμένεται το βράδυ της Κυριακής στην Ελλάδα, προκειμένου να μιλήσει με τους «ερυθρόλευκους» για το ενδεχόμενο μεταγραφής του στην ομάδα.

Η αποκάλυψη έγινε από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος αναφέρει ότι ο Γουίλιαν έχει στα χέρια του αρκετές προτάσεις και αναζητά την καλύτερη για να συνεχίσει την καριέρα του.

