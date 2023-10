Ο Ολυμπιακός νίκησε στην παράταση με 98-94 την Παρτιζάν για την 4η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να παίρνει στις… πλάτες του την ομάδα στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του αγώνα, γνωρίζοντας την αποθέωση και από τον Μάικ Τζέιμς.

Με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στο -10 στο 30′, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης βγήκε… μπροστά και με δικά του καλάθια, οι Πειραιώτες κατάφεραν να φθάσουν στην ανατροπή και να πάρουν τη νίκη στην παράταση. Το γεγονός ανάγκασε έτσι ακόμη και τον Μάικ Τζέιμς να του “υποκλιθεί” στα social media.

Σε ανάρτησή του στο twitter, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν της Μονακό, έγραψε: «Πείτε ό,τι θέλετε για την ικανότητα του Λάρι ή τη σημασία του στην ομάδα, αλλά όταν το ματς φτάνει στην 4η περίοδο, ο τύπος είναι εκεί. Έχει καρδιά».

Say what u want about Larry’s skill level or importance on the team but when it gets to fourth quarter brotha man shows up…. Bro got heart