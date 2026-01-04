Ολυμπιακός: Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπέστη αιμάτωμα στο γόνατο

Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ έχει υπερεπιγονατιδικό αιμάτωμα στο αριστερό γόνατο, από χτύπημα που δέχτηκε και έμεινε εκτός δωδεκάδας για το ματς πρωταθλήματος με τον Άρη (04.01.2026.13:00).

Πλέον, μένει να φανεί εάν κινδυνεύει η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο ματς του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη την Τρίτη (06.01.2026) για τη Euroleague.

Οι διαθέσιμοι σέντερ στον Ολυμπιακό είναι αυτή τη στιγμή οι Ντόντα Χολ και Κώστας Αντετοκούνμπο.