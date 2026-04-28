Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ έμεινε εκτός από το 4ο δεκάλεπτο του ματς με τη Μονακό, λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό πόδι

Ο Μπαρτζώκας προφύλαξε τον γκαρντ των ερυθρολεύκων ενόψει της συνέχειας
Ο Ντόρσεϊ κόντρα στη Μονακό

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει ανησυχήσει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, καθώς στη νίκη επί της Μονακό έμεινε εκτός από το 4ο δεκάλεπτο λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό του πόδι.

Σε μία φάση που ο Ντόρσεϊ δέχθηκε μπλοκ από τον Τάις, φάνηκε στο πάτημά του στο παρκέ να νιώθει δυσφορία. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού συνέχισε για λίγο να αγωνίζεται, κάνοντας μορφασμούς, όμως στη συνέχεια αποχώρησε από το ματς με τη Μονακό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έβαλε στο παρκέ τον αθλητή του στο 4ο δεκάλεπτο για να τον προφυλάξει ενόψει της δύσκολης συνέχειας στη Euroleague. Η κατάστασή του θα εκτιμηθεί αύριο (29/04/26) για να φανεί αν υπάρχει πρόβλημα με τη συμμετοχή του στο Game 2.

Σε 22′ ο Ντόρσεϊ είχε 11 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

