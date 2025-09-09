Ολυμπιακός: Ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ χάνει τον Πανσερραϊκό και είναι αμφίβολος με Πάφο

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την προετοιμασία του για τον εντός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό (13.09.2025, 18:00) και τον απασχολεί η περίπτωση του Ρομάν Γιάρεμτσουκ.

Ο Ουκρανόε επιθετικός αγωνίστηκε τελευταία φορά στο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Χέρενφεν στην Ολλανδία, στις 2 Αυγούστου. Έκτοτε, αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού και δεν έπαιξε στα φιλικά ματς με την Άντο Ντε Χάαγκ, την Αλ Τααβόν, την Ουνιόν Βερολίνου, την Νάπολι, την Ίντερ και στους αγώνες πρωταθλήματος, κόντρα σε Αστέρα Τρίπολης και Βόλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάρεμτσουκ βρίσκεται περισσότερο από ένα μήνα εκτός δράσης και την περασμένη εβδομάδα ταξίδεψε στην πατρίδα του ζητώντας άδεια από τον Ολυμπιακό προκειμένου να συνεχίσει εκεί την αποθεραπεία του.

Ο 29χρονος επιθετικός αναμένεται τα προσεχή εικοσιτετράωρα να επιστρέψει στην Ελλάδα και όλα δείχνουν πως θα μείνει εκτός αποστολής για το ματς με τον Πανσερραϊκό. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή, είναι αμφίβολη η συμμετοχή του για τον αγώνα με αντίπαλο την Πάφο στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.