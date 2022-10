Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει και φέτος τις τρομερές εμφανίσεις του στη Euroleague και ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας, με τον ίδιο να είναι καταλυτικός.

Όπως ανακοίνωσε μάλιστα η Euroleague, ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της 2ης αγωνιστικής, καθώς συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βούλγαρος φόργουορντ ολοκλήρωσε το Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις με 23 πόντους (5/6 βολές, 6/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 5 κερδισμένα φάουλ, έχοντας 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

