Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έσπευσε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για την συνεργασία που είχαν οι δυο πλευρές τη περσινή σεζόν.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, επιλέγοντας να συνεχίσει την καριέρα του στο NBA και στους Dallas Mavericks.

Ο 26χρονος γκαρντ, μέσω ανάρτησης του στα social media ευχαρίστησε την ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη συνεργασία τους. Νωρίτερα είχε προηγηθεί το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ολυμπιακού προς τον 26χρονο ομογενή γκαρντ.

Η ανάρτηση του Ντόρσεϊ

“Ευχαριστώ τους πάντες στον οργανισμό, από τα βάθη της καρδιάς μου”.

Thanks to everybody in the organization from the bottom to the top ❤️🤍 https://t.co/UgAaRpbKvE