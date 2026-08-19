Ολυμπιακός: Ο Τόμας Γουόκαπ παραμένει στις ΗΠΑ και κάνει ατομικές προπονήσεις

Ο Τομας Γουόκαπ μία μέρα μετά την καταγγελία που έκανε για να λύσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ανέβασε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο παραμένει στις ΗΠΑ και προπονείται, μία μέρα πριν το πρώτο ραντεβού των Πειραιωτών για τη νέα σεζόν.

Η καλοκαιρινή προετοιμασία του Ολυμπιακού ξεκινά την Πέμπτη (20/08/26), στην οποία ο Τόμας Γουόκαπ οφείλει να παρουσιαστεί, μιας και ανήκει στο ερυθρόλευκο ρόστερ, όμως κάτι τέτοιο δύσκολα θα συμβεί, καθώς μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την καταγγελία που έκανε δεν είναι υπαρκτό το σενάριο να δώσει το παρών στις ιατρικές εξετάσεις των ερυθρολεύκων.

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Ο Γουόκαπ θέλει να μείνει ελεύθερος για να συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, κάτι που ο Ολυμπιακός δεν θα επιτρέψει χωρίς να λάβει το ποσό που θέλει από την ομάδα.

Σε περίπτωση που ο Τεξανός δεν έρθει στην έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας του Ολυμπιακού οι ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσά τους θα γίνουν ακόμα χειρότερες, με τους Πειραιώτες να έχουν προειδοποιήσει ότι θα χρησιμοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους.