Ολυμπιακός: Ο Ζαχά πλησιάζει στη Λιόν

Ο Βιλφρίντ Ζαχά, ο οποίος έχει ακουστεί έντονα για τον Ολυμπιακό, πλησιάζει στη Λιόν ως δανεικός από την Γαλατάσαραϊ, σύμφωνα με το Athletic.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά στην οριστική συμφωνία και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί το deal.

🚨 EXCL: Wilfried Zaha close to making shock #DeadlineDay transfer to Lyon. #OlympiqueLyonnais nearing agreement with #Galatasaray on season-long loan for 31yo. Would avoid tax issues complicating return to UK when #CPFC + #LCFC studied move @TheAthleticFC https://t.co/G85wn3vJ1u