Ολυμπιακός: Οι πέντε σερί νίκες στην Euroleague και οι μαύρες γάτες

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε ένα όμορφο βίντεο στα social media, αποκαλύπτοντας… το μυστικό για τις πέντε σερί νίκες της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στην Euroleague.

Ο Ολυμπιακός μετράει πλέον 5 σερί νίκες στην Euroleague και έχει ρεκόρ 7-3, μετά και την επικράτησή του στο Βελιγράδι κόντρα στη Μακάμπι.

Σύμφωνα με ανάρτηση της ομάδας στα social media, το μυστικό πίσω από αυτές τις νίκες είναι οι γάτες.

Η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ ανέβασε ένα όμορφο βίντεο, στο οποίο αρχικά εμφανίζεται ο Μόουζες Ράιτ να φροντίζει μία γάτα στο Βελιγράδι, πριν το παιχνίδι με την Μακάμπι.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στο βίντεο ότι από τις 27 Οκτωβρίου ένα μαύρο γατάκι δεν έχει απουσιάσει από καμία Media Day της ομάδας στο ΣΕΦ

Κλείνοντας, εμφανίζεται μία ακόμα γάτα, μόνο που αυτή βρίσκεται στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, λίγο πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την Euroeague.

Δείτε το βίντεο:

Kalimera! ☕️☀️🫣



🐕 What if we are a pack of hungry dogs? 🐈‍⬛ Lately cats are giving us win signs!



You want proof? Watch the video till the end! 😊@mant12_ 🥰#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/yxXJ1xEBIQ